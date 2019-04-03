‘Yerelde başkanlık sistemi’ önerisi
MHP Lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimlere yönelik “Öyle bir sistem inşa edilsin ki, sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin” dedi.
Genel Merkez’de soruları yanıtlayan Bahçeli şunları kaydetti: “Bilhassa İstanbul, Ankara, Iğdır gibi illerimizde milli iradenin tam ve eksiksiz şekilde sandığa yansıması, sandık hilelerine, oy dolandırıcılığına, demokrasi kalpazanlarına fırsat verilmemesi esastır.
Önemli bir konunun da altını çizmek istiyorum. Mesela Ankara’da Cumhur İttifakı 22 ilçede belediye başkanlığını kazandı. ‘Zillet ittifakı’ ise sadece üç ilçede sonuç aldı. Büyükşehir belediye başkanlığına maalesef CHP’li bir isim seçildi. Benzeri bir durum İstanbul’da da yaşandı. Karşımızda bir sistem adaletsizliği, bir sistem dengesizliği söz konusu değil midir? İlçelerde başarı kazanıp büyükşehirde kaybetmek kabul edilir şey olmayacaktır.
BİR SİSTEM ARIZASI
Bu sistem sorununun çözüme kavuşturulması önümüzdeki gündem konularından birisi olmalıdır. İlçelerde sandığa yansıyan iradeyle büyükşehir belediyesi seçiminde sandıktan çıkan neticenin çelişmesi demokrasi açığı, bir sistem arızasıdır. Pek çok oy pusulasıyla kafaların karışmasına da gerek yoktur. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi olsun olmasına, ama ilçelerdeki irade büyükşehire istikamet çizmiyorsa nasıl yorumlayacağız?
Öyle bir sistem inşa edilsin ki, sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin. Büyükşehir ölçeğinde hem bir tutarlılık, hem bir ahenk, hem de bir denge sağlanmış olur. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde olduğu gibi. Bu kapsamda da merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında tam bir uyum sağlanarak Türkiye daha da güçlü hale gelecektir.”
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