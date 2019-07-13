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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Yerel yönetimlerde bir tarih yazacağız’

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
‘Yerel yönetimlerde bir tarih yazacağız’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye meclisi üyelerini dün kabul etti. CHP Genel Merkezi’ndeki buluşmada Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarını zor bir sürecin beklediğini belirterek, “Zor süreci elbirliğiyle dayanışma içinde aşacağız ve göreceksiniz gerçekten de yerel yönetimlerde bir tarih yazacağız” dedi. Kılıçdaroğlu, görüşmede şunları söyledi:

ASIL GÖREV ŞİMDİ BAŞLIYOR

“Bir seçim süreci yaşadık. Bu bir siyasi yarıştı, siyasi yarışta bütün dünyanın, sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanın, bütün demokratların takdir ettiği bir sonucu elde ettik. Asıl görev şimdi başlıyor. Siyaset yarışı bitti şimdi hizmet yarışı. Dolayısıyla hizmet yarışını siyasi yarışta sağladığımız başarıyla perçinlersek o zaman geleceğimiz çok daha başarılı olacak.

BAŞARIYI DİLLENDİRİN

O konuda elbette ki belediye başkanlarımızın çalışmaları var, projeleri var. Ama belediye başkanlarımızın bu projelerinde, çalışmalarında belediye meclisleri destek verecekler, o desteği esirgemeyecekler. Ayrıca yaptığınız önemli çalışmaları geniş kitlelere aktarmak gibi bir göreviniz de var sizin. Kahvede otururken, arkadaşlarla sohbet ederken, caddede yürürken, parkta otururken, aile sohbetleri yaparken kendi başarılarınızı, belediye başkanınızın başarılarını bir şekliyle dillendirmek zorundasınız.

BAŞKAN GÜZEL SINAV VERDİ

Halktan destek alan, halkın oyuyla gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Türkiye’nin ikinci büyük meclisi, Türkiye’nin üçüncü büyük bütçesini de yönetiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütçesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bütçesi, üçüncüsü de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi... Dolayısıyla hem meclisiniz büyük, hem bütçeniz çok büyük. Bu bütçenin çok iyi, halkın çıkarlarına uygun olarak kullanılması lazım. O konuda da zaten Başkan, gerek seçim meydanlarında gerekse birinci mazbata döneminde ve gerekse ikinci mazbata döneminde güzel bir sınav verdi. Halkın desteğini aldı. Şeffaf bir yönetimi bütün dünyaya bir şekliyle duyurdu. Dolayısıyla bu atılan önemli adımlar, hizmetler gerçekleştikçe ve kamuoyu o binaları, alanları, parkları, kreşleri vs. gördükçe o güven giderek artacaktır.

ZOR SÜRECİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Genç, uyumlu, bütün İstanbul’u seven, İstanbul’u kucaklayan bir Başkanınız var. Aynı zamanda bizim de Başkanımız tabi. Sizin blok olarak göstereceğiniz her başarı, partiden çok toplumun hanesine yazılacaktır. Belediye başkanlarımızın şikâyet etmeye hakkı yok. Ama zor bir süreç yaşadıklarını ben de biliyorum. O zor süreci elbirliğiyle, dayanışma içinde aşacağız ve göreceksiniz gerçekten de yerel yönetimlerde bir tarih yazacağız; ben buna yürekten inanıyorum. Bu tarih hepimizin elbirliğiyle yazdığı bir tarih olacak. Elde ettiğimiz başarı da her birimizin ortak başarısıdır. Her birimizin özel çabasıdır, izlediğimiz stratejidir ve bu başarı hepimizin ortak başarısıdır.”

 

 

 DEVRİM YAPMA KONUSUNDA GÖREV

 İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görüşmede “Bu 5 yılın hepimiz adına çok önemli bir dönem olduğunu, yerel yönetimde bir devrim yapma konusunda hepimiz çok büyük çaba göstermemiz gerektiğini, her birimiz sadece meclise geldiği günlerde değil mecliste olmadığı günlerde de İstanbul’un birer sorumlu kimlikleri, kişilikleri olduğunun farkında; sokakta, ilçesinde, mahallesinde sürecin içinde olacakları bir 5 yıl yaşayacağız ve yaşatacağız. Her birinin görevi olacak” dedi.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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