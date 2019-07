‘Yerel yönetimlerde bir tarih yazacağız’

ASIL GÖREV ŞİMDİ BAŞLIYOR

“Bir seçim süreci yaşadık. Bu bir siyasi yarıştı, siyasi yarışta bütün dünyanın, sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanın, bütün demokratların takdir ettiği bir sonucu elde ettik. Asıl görev şimdi başlıyor. Siyaset yarışı bitti şimdi hizmet yarışı. Dolayısıyla hizmet yarışını siyasi yarışta sağladığımız başarıyla perçinlersek o zaman geleceğimiz çok daha başarılı olacak.

BAŞARIYI DİLLENDİRİN

O konuda elbette ki belediye başkanlarımızın çalışmaları var, projeleri var. Ama belediye başkanlarımızın bu projelerinde, çalışmalarında belediye meclisleri destek verecekler, o desteği esirgemeyecekler. Ayrıca yaptığınız önemli çalışmaları geniş kitlelere aktarmak gibi bir göreviniz de var sizin. Kahvede otururken, arkadaşlarla sohbet ederken, caddede yürürken, parkta otururken, aile sohbetleri yaparken kendi başarılarınızı, belediye başkanınızın başarılarını bir şekliyle dillendirmek zorundasınız.

BAŞKAN GÜZEL SINAV VERDİ

Halktan destek alan, halkın oyuyla gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Türkiye’nin ikinci büyük meclisi, Türkiye’nin üçüncü büyük bütçesini de yönetiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütçesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bütçesi, üçüncüsü de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi... Dolayısıyla hem meclisiniz büyük, hem bütçeniz çok büyük. Bu bütçenin çok iyi, halkın çıkarlarına uygun olarak kullanılması lazım. O konuda da zaten Başkan, gerek seçim meydanlarında gerekse birinci mazbata döneminde ve gerekse ikinci mazbata döneminde güzel bir sınav verdi. Halkın desteğini aldı. Şeffaf bir yönetimi bütün dünyaya bir şekliyle duyurdu. Dolayısıyla bu atılan önemli adımlar, hizmetler gerçekleştikçe ve kamuoyu o binaları, alanları, parkları, kreşleri vs. gördükçe o güven giderek artacaktır.

ZOR SÜRECİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Genç, uyumlu, bütün İstanbul’u seven, İstanbul’u kucaklayan bir Başkanınız var. Aynı zamanda bizim de Başkanımız tabi. Sizin blok olarak göstereceğiniz her başarı, partiden çok toplumun hanesine yazılacaktır. Belediye başkanlarımızın şikâyet etmeye hakkı yok. Ama zor bir süreç yaşadıklarını ben de biliyorum. O zor süreci elbirliğiyle, dayanışma içinde aşacağız ve göreceksiniz gerçekten de yerel yönetimlerde bir tarih yazacağız; ben buna yürekten inanıyorum. Bu tarih hepimizin elbirliğiyle yazdığı bir tarih olacak. Elde ettiğimiz başarı da her birimizin ortak başarısıdır. Her birimizin özel çabasıdır, izlediğimiz stratejidir ve bu başarı hepimizin ortak başarısıdır.”

DEVRİM YAPMA KONUSUNDA GÖREV

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görüşmede “Bu 5 yılın hepimiz adına çok önemli bir dönem olduğunu, yerel yönetimde bir devrim yapma konusunda hepimiz çok büyük çaba göstermemiz gerektiğini, her birimiz sadece meclise geldiği günlerde değil mecliste olmadığı günlerde de İstanbul’un birer sorumlu kimlikleri, kişilikleri olduğunun farkında; sokakta, ilçesinde, mahallesinde sürecin içinde olacakları bir 5 yıl yaşayacağız ve yaşatacağız. Her birinin görevi olacak” dedi.