Yerel yönetimler taslağı: Başkanla gelip gidecekler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYerel yönetimler taslağı: Başkanla gelip gidecekler
GeriGündem Yerel yönetimler taslağı: Başkanla gelip gidecekler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gizem KARAKIŞ/ANKARA
24.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yerel yönetimler taslağı: Başkanla gelip gidecekler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yerel yönetimler taslağı: Başkanla gelip gidecekler

AK Parti’nin ocak ayında Meclis’e sunmayı planladığı yerel yönetimler yasa taslağına göre, mevcut durumda belediye başkanının talebi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayıyla atanan büyükşehir belediye genel sekreterleri ve genel müdürleri, bundan sonra cumhurbaşkanının onayıyla göreve başlayabilecek. Belediye başkanı ekibiyle gelip görev sonunda yine ekibiyle ayrılacak.

AK Parti’nin hazırladığı 9 maddelik Yerel Yönetimler Yasa Taslağı’nın, belediyelerde genel sekreter ve genel müdür atamalarında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırması planlanıyor. Genel sekreter mevcut durumda başkanın talebi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayıyla atanıyor. Taslakta, “Genel sekreterler ve genel müdürlerin görev süreleri başkanın görev süresiyle sınırlıdır” ifadesinin yer aldığı bir madde ile başkanın ekibi ile gelip ekibi ile gitmesi öngörülüyor. Genel sekreterin, Cumhurbaşkanı onayı ile atanabileceği de sıkıntıyı ortadan kaldırabilecek öngörüler arasında yer alıyor. Genel sekreterin yanı sıra, genel müdürlerin de aynı şekilde atanması planlanıyor. Böylelikle başkanın görev süresinin bitmesi halinde ekibinin de görevi sona erecek. Mevcut durumda genel sekreter atamasında onay süresinde sınır bulunmazken, yeni planlama ile süre sınırı da olabilecek.

GELİR TABLOSU DEĞİŞİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanları ile Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığı toplantıda, başkanlar gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için taleplerini iletmişti. Taslakta 30 büyükşehir belediyesinin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay oranları ile ilgili düzenleme de yer alıyor. Belediyeler arasındaki gelir adaletsizliğinin önüne geçmek için ortalamanın altında kalan 25 belediyenin vergi paylarının arttırılması planlanıyor. Listenin en başında sırasıyla Kocaeli, İzmir, İstanbul, Ankara ve Erzurum var. Bu beş ilin aldığı payın baskılanacağı belirtiliyor. Mevcut düzenlemede bir ilin yüzölçümü ve nüfus dağılımı daha az olmasına rağmen sanayi şehri olduğu için bütçeden daha çok pay alabiliyor. Yeni düzenleme ile sanayi yerine, nüfus dağılımı ve yüzölçümüne bakılacak.

BELEDİYE GÖREVİ İHMAL EDERSE

Taslağa göre ‘halkın sağlığı ve esenliğini ilgilendiren’ konularda, belediyenin gereken adımı atmaması durumunda, Valilik İl Koordinasyon Kurulu tarafından 3 gün içinde değerlendirme yapılıp aksayan hizmeti valilik üstlenecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle