Yerel seçimlerde hangi sandıkta oy kullanacağım? Nerede oy kullanacağım?
Seçmenler, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimle ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Seçimlere kısa bir süre kala, 'Nerede oy kullanacağım?' ve 'Hangi sandıkta oy kullanacağım?' gibi soruların yanıtı internetten araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), internet sitesinden 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde nerede ve hangi sandıkta oy kullanılabileceğine ilişkin sorgulamanın yapıldığı uygulamayı aktif hale getirdi.
Seçmenler, "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden "Nerede oy kullanacağım" linkini tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ile istenen bilgileri girerek, hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebiliyor. Ayrıca, bu bilgilere "e-Devlet" ile YSK'nin "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"ndan da ulaşılabiliyor.
SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
ÇAĞRI MERKEZİ KURULDU
YSK, seçimlerle ilgili vatandaşların tüm sorularına cevap verebilecek bir çağrı merkezi de oluşturdu. "444 99 75" numaralı çağrı merkezinden, seçmen kaydı da sorgulanabiliyor. Nerede oy kullanabileceğini bu hat üzerinden öğrenebilen seçmenlerin tüm soruları çağrı merkezi aracılığıyla yanıtlanıyor.
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