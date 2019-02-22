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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.02.2019 - 19:32, Son Güncelleme:

Yerel seçimler ne zaman? 2019 yerel seçim tarihi

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Yerel seçimler ne zaman? 2019 yerel seçim tarihi

Mahalli İdareler Genel Seçimleri ya da vatandaşlar tarafından kullanılan ismiyle yerel seçimlere kısa bir süre kalmasıyla birlikte hem siyasi partiler hem de adaylar seçim kampanyalarını başlattı. 24 Haziran 2018 seçimiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye'de, gözler şimdi de mart ayında yapılacak yerel seçime çevrildi. Peki, yerel seçimler ne zaman yapılacak?

Türkiye, mahalli idarecilerini seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimi süreci işliyor. İşte, yerel seçimlerin yapılacağı tarih...

Toplam 30 ilin büyükşehir statüsünde seçime gireceği yerel seçimlerde, belediye başkanları, encümenler ve muhtarlar da belli olacak.  5 yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimler, 31 Mart 2019 tarihinde yurt genelinde tamamlanacak.

YEREL SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILACAK?

Yerel seçime 12 siyasi parti katılacak. YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

ADAYLAR NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında 19 Şubat 2019 Salı günü en geç saat 17.00'ye kadar verildi.

Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca 3 Mart'ta ilan edilecek.

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