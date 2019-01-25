Yerel seçimde ‘toplam oy’ sorunu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlerde Türkiye geneline ilişkin sonuç vermeyeceği için her parti, ittifak yaptığı yerlere göre formül geliştiriyor. Türkiye, ilk kez yerel seçimlerde ittifak uygulamasına sahne olacak. Kamuoyu, ittifak partilerinin hangi ilde, hangi aday üzerinde uzlaştığına yoğunlaşırken, Türkiye geneline ilişkin tablonun nasıl hesaplanacağı tartışma konusu oldu. YSK, yerel seçimlerde Türkiye genel sonucu açıklamadığı için partiler ittifakları da dikkate alarak hesaplama yapmak zorunda kalacak.

İTTİFAK HESAP DEĞİŞTİRDİ

Daha önceki yerel seçimlerde partiler, büyükşehir olan 31 ilde belediye başkanına verilen oylar, diğer illerde ise il genel meclisi için partilerine verilen oyları toplayarak, genel bir sonuca varabiliyordu. Ancak, bu seçimlerde ittifak yapılan yerler ve hiç aday çıkarılmayan il ve ilçeler için ayrı bir hesaplama yapılması gerekecek. Partiler, önce illerdeki toplam oylarını, ardından da Türkiye genelindeki oylarını hesaplamak için birden fazla formül geliştirecekler.

MHP ile ittifak yapan AK Parti, buna kafa yoruyor. Yapılan taslak plana göre AK Parti, genel olarak aynı formülle, 51 şehirde il genel meclisine verilen oyları ve 30 büyükşehirde belediye başkanının aldığı oyları toplayarak partisinin oyunu bulacak. İttifak yapılan büyükşehirler ve aday çıkarılmayan yerler için tüm ilçelerde belediye meclis üyeliklerine verilen oyları esas alacaklar. Bunların toplamı partinin Türkiye genelindeki sonucunu ortaya koyacak. Bu formül, millet ittifakı yapan CHP ve İYİ Parti için de geçerli olacak. İttifak yapılan ve aday çıkarılmayan yerlerde, partilerin oyları belediye meclis üyelikleri üzerinden hesaplanacak.

DONDURULAN SEÇMENLER

YSK tarafından beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin olarak açıklanmıştı. Yapılan itirazlar nedeniyle bu sayısının dün itibariyle 75 bine çıktığı öğrenildi. Yetkililer, incelemelerin ardından bu sayının değişeceğini ve oy kullanmasına izin verilen seçimler olacağını belirttiler. Bu işlemin seçmen kütüklerinin kesinleşme tarihine kadar süreceği ve şubat ayının başında listelerin kesinleşeceği kaydedildi.