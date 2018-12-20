Yerel seçim mesajı: ‘Şartlar adaletsiz ama aşacağız umutluyuz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam AB ülkelerinin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldi. Yemeğin Noel kutlamaları ve yıl sonuna denk gelmesi AB büyükelçileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Kılıçdaroğlu, büyükelçilerin yaklaşan Noel’ini kutlayarak ‘2019’un Türkiye-AB ilişkileri için ileriye giden bir dönemin başlangıcı olması’ dileğinde bulundu. Basına kapalı yemeğe, Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de katıldı.

SEÇİM GÜVENLİĞİNİ SORDULAR

Edinilen bilgiye göre AB büyükelçileri, Kılıçdaroğlu’na yerel seçimlerle ilgili tahmin ve kampanya sürecine dair sorular yöneltti. Büyükelçiler CHP’nin seçim kampanyasında genel siyasete ilişkin konuların mı yoksa yerel siyasete ilişkin konuların mı öne çıkacağı, yerel seçimlerin ne kadar adil olacağına ilişkin sorular yönelttiler. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde bu kez çok iyi neticeler alacaklarını ve şu an AK Parti’nin elindeki birçok büyükşehiri partisinin kazanacağını savundu. Kampanya döneminde yerel konuların daha çok öne çıkarılacağını anlatan Kılıçdaroğlu, “Bütün adaylarımızın arkasında bir başarı hikâyesi var. Dolayısıyla seçmenlere ulaşmakta sorun olmayacak. Bizim adaylarımız, bundan önce bütün partilere oy vermiş yurttaşlarımızın oyunu alabilecek adaylar” dedi. Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği ile ilgili sorulara da “Seçmene ulaşma konusunda ne kadar engellenmeye çalışırlarsa çalışsınlar, şikâyet etmeden bu seçimi almak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Çok umutluyuz. Türkiye’deki şartlar şu an adaletsiz ama bunu aşacağız” yanıtını verdi.

TOPLUCA DİLE GETİRDİK

Toplantının ardından açıklama yapan CHP’li Çeviköz, “Bu görüşmeler sırasında hem Türkiye-AB ilişkileri hem Türkiye’nin içinde bulunduğu durum hem dış politikayla ilgili güncel meseleler, birçok soruya da cevap verme imkânı oldu. Sayın Genel Başkanımız yurtdışına ziyarette bulunduğu zaman hep ‘Türkiye’yi şikâyete gitti’ diyerek bazı serzenişlerde bulunuluyor. Yemekte herhangi bir yorgunluğa yol açmamak için hepsini birden davet edip şikâyetimizi toplu olarak kendilerine dile getirmiş olduk” dedi.

EKONOMİK SIKINTIYA ÇARE OLACAK

KILIÇDAROĞLU, yemekte Türkiye’deki ekonomik krizin ve artan baskıların vatandaşı çok kötü etkilediğini, ilerleyen zamanda krizin etkilerinin daha çok ortaya çıkacağını belirterek, ortaya koyacakları projelerle vatandaşların ekonomik sıkıntılarına çare olmaya çalışacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Açık açık söyledim; kazandığımız belediyelerde başkanlarımız hiç kimseyi işten çıkarmayacak. Asgari ücret belediyelerimizde 1 Ocak’tan sonra 2 bin 200 lira olacak. Yeni kazanacağımız yerlerde aradaki farkı da vereceğiz” dedi.