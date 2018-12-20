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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Yerel seçim mesajı: ‘Şartlar adaletsiz ama aşacağız umutluyuz’

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Yerel seçim mesajı: ‘Şartlar adaletsiz ama aşacağız umutluyuz’

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldiği yemekte, “Seçimi almak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Çok umutluyuz. Türkiye’deki şartlar şu an adaletsiz ama bunu aşacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam AB ülkelerinin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldi. Yemeğin Noel kutlamaları ve yıl sonuna denk gelmesi AB büyükelçileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Kılıçdaroğlu, büyükelçilerin yaklaşan Noel’ini kutlayarak ‘2019’un Türkiye-AB ilişkileri için ileriye giden bir dönemin başlangıcı olması’ dileğinde bulundu. Basına kapalı yemeğe, Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de katıldı.

Yerel seçim mesajı: ‘Şartlar adaletsiz ama aşacağız umutluyuz’

SEÇİM GÜVENLİĞİNİ SORDULAR

Edinilen bilgiye göre AB büyükelçileri, Kılıçdaroğlu’na yerel seçimlerle ilgili tahmin ve kampanya sürecine dair sorular yöneltti. Büyükelçiler CHP’nin seçim kampanyasında genel siyasete ilişkin konuların mı yoksa yerel siyasete ilişkin konuların mı öne çıkacağı, yerel seçimlerin ne kadar adil olacağına ilişkin sorular yönelttiler. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde bu kez çok iyi neticeler alacaklarını ve şu an AK Parti’nin elindeki birçok büyükşehiri partisinin kazanacağını savundu. Kampanya döneminde yerel konuların daha çok öne çıkarılacağını anlatan Kılıçdaroğlu, “Bütün adaylarımızın arkasında bir başarı hikâyesi var. Dolayısıyla seçmenlere ulaşmakta sorun olmayacak. Bizim adaylarımız, bundan önce bütün partilere oy vermiş yurttaşlarımızın oyunu alabilecek adaylar” dedi. Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği ile ilgili sorulara da “Seçmene ulaşma konusunda ne kadar engellenmeye çalışırlarsa çalışsınlar, şikâyet etmeden bu seçimi almak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Çok umutluyuz. Türkiye’deki şartlar şu an adaletsiz ama bunu aşacağız” yanıtını verdi.

TOPLUCA DİLE GETİRDİK

Toplantının ardından açıklama yapan CHP’li Çeviköz, “Bu görüşmeler sırasında hem Türkiye-AB ilişkileri hem Türkiye’nin içinde bulunduğu durum hem dış politikayla ilgili güncel meseleler, birçok soruya da cevap verme imkânı oldu. Sayın Genel Başkanımız yurtdışına ziyarette bulunduğu zaman hep ‘Türkiye’yi şikâyete gitti’ diyerek bazı serzenişlerde bulunuluyor. Yemekte herhangi bir yorgunluğa yol açmamak için hepsini birden davet edip şikâyetimizi toplu olarak kendilerine dile getirmiş olduk” dedi.

EKONOMİK SIKINTIYA ÇARE OLACAK 

KILIÇDAROĞLU, yemekte Türkiye’deki ekonomik krizin ve artan baskıların vatandaşı çok kötü etkilediğini, ilerleyen zamanda krizin etkilerinin daha çok ortaya çıkacağını belirterek, ortaya koyacakları projelerle vatandaşların ekonomik sıkıntılarına çare olmaya çalışacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Açık açık söyledim; kazandığımız belediyelerde başkanlarımız hiç kimseyi işten çıkarmayacak. Asgari ücret belediyelerimizde 1 Ocak’tan sonra 2 bin 200 lira olacak. Yeni kazanacağımız yerlerde aradaki farkı da vereceğiz” dedi.

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