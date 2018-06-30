Yerel seçim hazırlığı: CHP’de adaylar eylülde açıklanacak

CHP, eylül ayından itibaren adaylarının büyük bir kısmını açıklamayı planlıyor. CHP, nisanda belediye başkan adaylarını belirlemek için anket çalışması başlatmış, haziranda adaylarını açıklamayı planlamıştı. 24 Haziran seçimleri için ara verilen çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. CHP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Olağanüstü kurultay olmaz. Parti bu süreci kendi iç yarışlarıyla geçiremez. 9 ay sonra yerel seçim var. Bir kere önce hızla yerel seçime hazırlanmamız lazım” dedi. Yerel seçimlerde bulunduğu illerin kültürel dokusuna uygun aday arayışında olan CHP, anket çalışmalarına devam edecek. Bu arada Genel Başakan Yardımcısı Seyit Torun’un hazırladığı CHP Yerel Yönetim Vizyonu’ da son şekli verilerek önümüzdeki haftalarda kamuoyu ile paylaşılacak.

YENİ DİL ARAYIŞI

CHP bir yandan da seçimlerde kullanılacak dil ile ilgili çalışmalar yürütecek. CHP’nin vaatleri, o bölgenin ekonomik olarak kalkınması ve istihdam sorunun çözülmesine yönelik olacak. Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, “Kılıçdaroğlu, ‘Duvarın yarısını yıktık geri kalan yarısını yıkacağız’ demişti. Bunun için kendi tabanı dışında kesimlere ulaşabilen bir örgüt oluşturacağız. Dili, ilişkileri ve üslubuyla. Ciddi alt yapı çalışmasını yapıyoruz. Bununla ilgili akademik çalışma hazırlığı yürütüyoruz” dedi. Bunun için CHP’nin zayıf olduğu yerlere özel çalışma yöntemleri geliştirilecek, milletvekilleri ile özel çalışma grupları oluşturulacak. İletişim uzmanları parti kadroları için eğitim verecek.