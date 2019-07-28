Yerel mahkemenin 400 bin lira ısrarı
Balyoz soruşturması kapsamında yaklaşık 3 yıl tutuklu kalıp beraat eden Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça’ya, 400 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Yargıtay, tazminatı fazla bularak bozdu ancak yeniden yargılamada yerel mahkeme kararında direndi.
Gölcük Donanma Komutanlığı’nda Deniz Kurmay Albay olarak görev yaparken, 22 Ağustos 2011’de Balyoz davası kapsamında tutuklanan Levent Kerim Uça’nın beyninde 4 ay sonra yumurta büyüklüğünde ur tespit edildi. Kör olma riski bulunan Levent Kerim Uça, ameliyattan 10 gün sonra yeniden cezaevine gönderildi. Ameliyat öncesi ve sonrası tahliye talepleri reddedilen Uça, Balyoz davasında 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali yaşandığına yönelik kararının ardından, 2014’te yaklaşık 3 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilen Uça, Yargıtay bozma kararının ardından yapılan yeniden yargılama sonunda ise beraat etti. Hem cezaevinde yakalandığı hastalığı yenen hem de yeniden göreve dönen Uça, Tuğamiral rütbesine terfi ettirilerek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı olarak atandı.
TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Balyoz davasında yaklaşık 3 yıl tutuklu kalan Uça, bu sürede yaşadığı maddi manevi mağduriyet için de Hazine’ye tazminat davası açtı. Davaya Bakan İstanbul Anadolu 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Uça’ya yaşadığı mağduriyet karşılığı 37 bin TL maddi, 400 bin TL manevi tazminatın faizi ile ödenmesine hükmetti.
Tarafların itirazları üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, ‘makul bir miktar olarak tayin ve tespiti gerekirken Tuğamiral Uça lehine belirlenen ölçütlere uymayacak miktarda fazla manevi tazminata hükmolunduğunu’ belirtti. Maddi tazminat yönünden de yerel mahkemenin kararına bozma çıktı.
DİRENEREK HAYATA TUTUNDU
Yargıtay’ın bozma kararının ardından İstanbul Anadolu 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmada Tuğamiral Uça’nın avukatı Hakan Tunçkol, “Mahkemece önceki kararda direnilsin. Müvekkil halen görevdedir. Gözaltına alındığında ve tutuklandığında daha önce de ifade ettiğimiz gibi ameliyatle beyninden ur alınmış, 10 gün sonra ölmesi için bu şekilde hastaneden cezaevine gönderilmiştir. Müvekkil direnerek yaşama tutunmuştur. Bu nedenle önceki kararda direnilsin” dedi.
YENİDEN 400 BİN TL
Davayı ikinci kez karara bağlayan mahkeme heyeti, Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi Başkanlığı’nın manevi tazminat yönünden bozma ilamına uyulmayarak mahkemenin eski kararında ısrar edilmesine (direnilmesine) hükmetti. 400 bin TL manevi tazminatın tutuklanma tarihi 22 Ağustos 2011’den itibaren işleyecek yasal faizi ile Hazine’den alınarak Tuğamiral Uça’ya verilmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, koşulları bulunmadığı gerekçesiyle maddi tazminat talebini reddetti.
AVUKAT: İLK KEZ BOZMAYA UYULMADI
TUĞAMİRAL Levent Kerim Uça’nın avukatı Hakan Tunçkol, kararı şöyle yorumladı: “Beyninden yumurta büyüklüğünde ur alındı. 10 gün sonra hastaneden cezaevine gönderildi. Adli tıp yeterince ilgilenmedi. Çocuk doktoru baktı. Cezaevinde kalıp kalmayacağına göğüs hastalıkları uzmanı bakarak karar verdi. Hiçbiri beyin cerrahı değildi. 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi bu konuları görerek verdiği manevi tazminat kısmında direnmiştir. Kendisi terfide birinci sıradaki kişidir, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yüz akıdır. Şu an tuğamiral olarak Boğaz komutanıdır. Bu kararla mahkeme, ilk kez bu tür davalarda Yargıtay’ın bozma kararına uymadı.”
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