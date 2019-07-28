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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA - İSTANBUL
28.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yerel mahkemenin 400 bin lira ısrarı

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Yerel mahkemenin 400 bin lira ısrarı

Balyoz soruşturması kapsamında yaklaşık 3 yıl tutuklu kalıp beraat eden Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça’ya, 400 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Yargıtay, tazminatı fazla bularak bozdu ancak yeniden yargılamada yerel mahkeme kararında direndi.

Gölcük Donanma Komutanlığı’nda Deniz Kurmay Albay olarak görev yaparken, 22 Ağustos 2011’de Balyoz davası kapsamında tutuklanan Levent Kerim Uça’nın beyninde 4 ay sonra yumurta büyüklüğünde ur tespit edildi. Kör olma riski bulunan Levent Kerim Uça, ameliyattan 10 gün sonra yeniden cezaevine gönderildi. Ameliyat öncesi ve sonrası tahliye talepleri reddedilen Uça, Balyoz davasında 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali yaşandığına yönelik kararının ardından, 2014’te yaklaşık 3 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilen Uça, Yargıtay bozma kararının ardından yapılan yeniden yargılama sonunda ise beraat etti. Hem cezaevinde yakalandığı hastalığı yenen hem de yeniden göreve dönen Uça, Tuğamiral rütbesine terfi ettirilerek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı olarak atandı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Balyoz davasında yaklaşık 3 yıl tutuklu kalan Uça, bu sürede yaşadığı maddi manevi mağduriyet için de Hazine’ye tazminat davası açtı. Davaya Bakan İstanbul Anadolu 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Uça’ya yaşadığı mağduriyet karşılığı 37 bin TL maddi, 400 bin TL manevi tazminatın faizi ile ödenmesine hükmetti.
Tarafların itirazları üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, ‘makul bir miktar olarak tayin ve tespiti gerekirken Tuğamiral Uça lehine belirlenen ölçütlere uymayacak miktarda fazla manevi tazminata hükmolunduğunu’ belirtti. Maddi tazminat yönünden de yerel mahkemenin kararına bozma çıktı.

DİRENEREK HAYATA TUTUNDU

Yargıtay’ın bozma kararının ardından İstanbul Anadolu 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmada Tuğamiral Uça’nın avukatı Hakan Tunçkol, “Mahkemece önceki kararda direnilsin. Müvekkil halen görevdedir. Gözaltına alındığında ve tutuklandığında daha önce de ifade ettiğimiz gibi ameliyatle beyninden ur alınmış, 10 gün sonra ölmesi için bu şekilde hastaneden cezaevine gönderilmiştir. Müvekkil direnerek yaşama tutunmuştur. Bu nedenle önceki kararda direnilsin” dedi.

YENİDEN 400 BİN TL

Davayı ikinci kez karara bağlayan mahkeme heyeti, Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi Başkanlığı’nın manevi tazminat yönünden bozma ilamına uyulmayarak mahkemenin eski kararında ısrar edilmesine (direnilmesine) hükmetti. 400 bin TL manevi tazminatın tutuklanma tarihi 22 Ağustos 2011’den itibaren işleyecek yasal faizi ile Hazine’den alınarak Tuğamiral Uça’ya verilmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, koşulları bulunmadığı gerekçesiyle maddi tazminat talebini reddetti.

AVUKAT: İLK KEZ BOZMAYA UYULMADI

TUĞAMİRAL Levent Kerim Uça’nın avukatı Hakan Tunçkol, kararı şöyle yorumladı: “Beyninden yumurta büyüklüğünde ur alındı. 10 gün sonra hastaneden cezaevine gönderildi. Adli tıp yeterince ilgilenmedi. Çocuk doktoru baktı. Cezaevinde kalıp kalmayacağına göğüs hastalıkları uzmanı bakarak karar verdi. Hiçbiri beyin cerrahı değildi. 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi bu konuları görerek verdiği manevi tazminat kısmında direnmiştir. Kendisi terfide birinci sıradaki kişidir, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yüz akıdır. Şu an tuğamiral olarak Boğaz komutanıdır. Bu kararla mahkeme, ilk kez bu tür davalarda Yargıtay’ın bozma kararına uymadı.”

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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