Yerel mahkemeden örnek 'direniş'

Sanığın maktulü kendisine hakaret etmesi, montunun yakasından tutarak iteklemesi ve tokat atması nedeniyle sinirlenerek öldürdüğünü söylediğini belirteren Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi cezanın düşürülmesi istedi.



Duruşma savcısı Ekrem Şakar, sanığın, aksi ispat edilemeyen beyanının dikkate alınarak indirim yapılmasının talep edildiğini hatırlatarak mahkemenin bu karara direnmesini ve sanığın ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, bozma kararına direnerek, bir önceki heyetin verdiği kararı yerinde gördü ve Serçeoğlu’nu ömür boyu hapis cezasına mahkûm etti.



Heyet, Serçeoğlu’na ‘tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi de uygulamadı.



