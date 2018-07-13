Yerel mahkeme müebbet bölge mahkeme tutuksuz yargılama verdi

Olayla ilgili biri kadın, 3 kişi gözaltına alındı. Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanan davada, tutuklu sanıklar Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar’a ağırlaştırılmış ömür boyu ve 21’er yıl hapis, Emine Karpi’ye 28 yıl hapis cezası verildi. Karara savcı ve sanık avukatı itiraz etti.



Bölge Adliye Mahkemesi, geçen ay görülen duruşmada 3 sanığı da tahliye etti.



Davanın dünkü duruşmasında Sezgi Kırıt’ın ablası Sevgi Kırıt, mahkeme heyetine “Yerel mahkemenin 7 celsede karar verdiği dosyada 2 celsede ne gördünüz de tahliye kararı verdiniz. Dikkate almayacaksanız niye rapor istediniz” dedi.



Mahkeme, dosyanın aslının Adli Tıp Kurumu’ndan gelmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



