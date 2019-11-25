Yeraltı dünyasının karanlık ismi villada yakalandı
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1998’de işlenen bir cinayete ilişkin hakkında arama kararı bulunan organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz’ı yakalamak için çalışma başlattı.
1990’lı yılların sonunda işlenen birçok cinayete doğrudan ya da dolaylı karıştığı iddia edilen Korkmaz’ın Büyükçekmece’de bir villada olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda Korkmaz, kızı ve çeşitli suçlardan aranan en yakınındaki isimlerden M.A. gözaltına alındı. Baskında bir ruhsatsız tabanca ve 690 uyuşturucu hap da ele geçirildi. Yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Korkmaz, kızı ve adamı, sorguya alındı. Baskında gözaltına alınan çete liderinin kızının ise herhangi bir suç kaydının bulunmadığı bildirildi.
Operasyona gerekçe gösterilen soruşturmanın, 1998 yılında uyuşturucu trafiğinde İspanya pazarını ele geçirmeye çalışan Hüseyin Baybaşin’in yurtiçindeki işlerini yürüten Kemal ve Cemal Sarıtaş’ın öldürülmesinden sorumlu tutulduğu ve ‘tasarlayarak adam öldürme suçundan’ kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası olduğu kaydedildi.
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