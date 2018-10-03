Yer: Trabzon... Şaşkına çeviren görüntü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYer: Trabzon... Şaşkına çeviren görüntü
GeriGündem Yer: Trabzon... Şaşkına çeviren görüntü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aleyna KESKİN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)
03.10.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

Yer: Trabzon... Şaşkına çeviren görüntü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

TRABZON'un Ortahisar ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'ndeki binada, dış cephe ısı yalıtım çalışması sırasında kurulan iskele için alınan önlem, görenleri şaşırttı. Bina dış cephesini çevreleyen ve eğimli caddeye kurulan iskelenin düz olabilmesi için bir ayağı, altına yalıtım levhası straforlar konularak, desteklendi.

Ortahisar'ın Yalı Mahallesi'ndeki 5 katlı binada, ısı yalıtımı için dış cephe kaplama çalışması başlatıldı. Binanın çevresine kurulan iskele için alınan önlem ise görenleri şaşırttı. Binanın dış cephesini çevreleyen ve sokaktaki eğimli yola kurulan iskelenin zemininde, 2 farklı noktaya, yalıtımda kullanılan levha şeklindeki straforlar konuldu. İş güvenliğinin göz ardı edildiği binada, işçilerin tehlikeye aldırış etmeden çalışmaları ise dikkat çekti.

Yer: Trabzon... Şaşkına çeviren görüntü

İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Başkanı Mustafa Yaylalı, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma yöntemine tepki göstererek, yetersiz olduğunu savunduğu denetimlerin artırılmasını istedi. Yaylalı, "İskeleler özellikli yapılardır. İskelelerin kurulumunun, sökülmesinin, üzerinde insan çalışacağı platformun standartları bellidir. Yapıların cephe tadilatları basit onarım gibi algılansa da aslında esaslı onarımdır. Bu tadilatların ruhsata tabi olması gerekir. Söz konusu olan straforların üzerindeki iskele konuşulmaya bile değer değil. Türkiye'de iş güvenliğinin teknik olarak izah edilmesi mümkün olmayan çözümlerini insanlarımız buluyor. İnsan hayatının önemini vurgulayacak denetimlerle bunların üstesinden gelebiliriz. Ciddi bir denetim eksiğimiz var. İskelenin altına koyulan köpüğün hiçbir etkisi yok. O iskele için bir iskele projesi istenmesi lazım. Can kaybı olduktan sonra da bunları konuşmanın hiçbir anlamı yok. Asıl olan insan hayatıdır. Bizim iş güvenliğine uygun mevzuatlarımız da buna uygun olarak düzenlenmiştir fakat takip ve denetimde ciddi bir sıkıntımız var" diye konuştu.

Yer: Trabzon... Şaşkına çeviren görüntü

'CAN GÜVENLİĞİMİZ SÖZ KONUSU'

Kurulan iskeleyle can güvenliğinin hiçe sayıldığını belirten mahalle sakinlerinden Hakan Kuvvet ise "Birçok yerde bu tür aksaklıkları görebiliyoruz. Maalesef bunlar ülkemizin gerçeği. Bu iskeleyi kuran çalışanlar, kendi sağlıklarını düşünmüyorlar mı? Önce bunu sorgulamak gerekiyor. Ülkemizde iş güvenliği ile alakalı seminerler veriliyor; fakat sadece kağıt üzerinde kalıyor. Bizim de burada can güvenliğimiz söz konusu. Bu iskele yıkıldığı zaman bir çocuk da iskelenin altında kalabilir" dedi.

Yer: Trabzon... Şaşkına çeviren görüntü

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Anneden sonra o da şikâyetten vazgeçti... Sonuç: 14'lük Ayşe sapığına iade!

Savcı da gitti deliller de: Adli Tıp'lık bulgular aylardır bekliyormuş

Erdoğan'ın verdiği listeden CNN'e röportaj veren o general de çıktı!

Şoke eden görüntü! Bu hale geldi