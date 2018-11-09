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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
09.11.2018 - 13:19, Son Güncelleme:

Yer: Taksim... Vatandaş uyarınca saldırdı

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Yer: Taksim... Vatandaş uyarınca saldırdı

TAKSİM İstiklal Caddesi’nde sürekli yanında bulunan poşetteki çöpleri karıştırarak duygu sömürüsü yapan kadına çevredekiler tepki gösterdi. Kendisinin görüntülendiğini anlayan kadın, yanında taşıdığı çöp poşetiyle gözden kayboldu.

Gün boyu yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan İstiklal Caddesi’nde insanların duygularını istismar ederek yardım toplayan bir kadın, yoldan geçenlerin tepkisini çekti. Cadde üzerinde birçok noktada durarak yanında taşıdığı çöp poşetinde bulunanları yiyormuş gibi yapan kadın, çevredeki vatandaşlardan kendisine yardım etmesini bekledi.

Taksim'de duygu sömürüsüne tepkiTaksim İstiklal Caddesi'nde sürekli yanında bulunan poşetteki çöpleri karıştırarak duygu sömürüsü yapan kadına çevredekiler tepki gösterdi. Kendisinin görüntülendiğini anlayan kadın, yanında taşıdığı çöp poşetiyle gözden kayboldu. Gün boyu yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan İstiklal Caddesi'nde insanların duygularını istismar ederek yardım toplayan bir kadın, yoldan geçenlerin tepkisini çekti. Cadde üzerinde birçok noktada duraraka yanında taşıdığı çöp poşetinde bulunanları yiyormuş gibi yapan kadın, çevredeki vatandaşlardan kendisine yardım etmesini bekledi. Yoldan geçen bir kişi ise, farklı noktalarda gördüğü kadının yanına giderek duygu sömürüsü yapmaması konusunda uyarıda bulundu. Kendisinin görüntülendiğini anlayan kadın, çöp poşetindeki bardağı fırlattı. Kadın daha sonra yanında getirdiği çöp poşetindeki yiyecekleri alarak gözden kayboldu.
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Yoldan geçen bir kişi ise, farklı noktalarda gördüğü kadının yanına giderek duygu sömürüsü yapmaması konusunda uyarıda bulundu. Kendisinin görüntülendiğini anlayan kadın, çöp poşetindeki bardağı fırlattı. Kadın daha sonra yanında getirdiği çöp poşetindeki yiyecekleri alarak gözden kayboldu.

Yer: Taksim... Vatandaş uyarınca saldırdı

GERÇEKTEN İHTİYACI OLAN İNSANLARA ENGEL OLUYOR

Kadının duygu sömürüsünü anlayarak onu uyaran kişi, "Burada az önce acıyarak yanına geldiğimiz kadın, yoldan geçen bir kişi yardım amaçlı iki tane dürüm yaptırarak verdi. O dürümleri yemedi , sakladı. Bu kadın sadece önündeki çöpleri karıştırıyor kendisini yardıma muhtaçmış gibi göstererek duygu sömürüsü yapıyor. Gerçekten bu tür insanlar yardıma ihtiyacı olan insanlara engel oluyor" dedi.

"Ben birkaç kere böyle kişilere denk geldim" diyen kadın, "İnsanların duygularıyla oynuyorlar. Ben yukarıda kendisini uyardım ’Niye bunu yiyorsunuz, sana iki tane dürüm verdiler onu neden yemiyorsun’ dedim. Oradan ayrılarak buraya geldi. Ben de takip ettim. Oradan topladığı torbasını başka bir yerde yeniden açtı. Biz burada insanlarımızı uyarıyoruz. Kesinlikle bu tür insanlara inanmasınlar" diye konuştu.

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