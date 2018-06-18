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    Yer: Taksim... Otelden atılan paralar izdihama neden oldu

    İHA
    18.06.2018 - 09:00 | Son Güncelleme:

    Beyoğlu, Taksim’de bir otelin üst katlarından para atıldığı gören vatandaşlar, bir anda izdihama neden oldu.

    Taksim’de akşam saatlerinde kimliği henüz bilinmeyen bir vatandaş, Çin parası olan Renminbi’yi otelin üst katlarından aşağıya atmaya başladı.

    Olayı gören vatandaşlar, bir anda toplandı. Cadde üzerinde yere düşen paraları toplamak isteyen vatandaşlar izdihama neden olurken, caddede trafik oluşması nedeniyle polis ekipleri geldi.

    Ekipler, paranın atıldığı kata çıkarak olaya müdahalede bulundu çevrede toplanan kalabalığın dağılmasını sağladı.

    Parayı kimin neden attığı bilinmezken yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Yer: Taksim... Otelden atılan paralar izdihama neden oldu

     

    Etiketler: beyoğlu , otelden atılan paralar , son dakika , haberler
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