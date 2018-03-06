İstanbul'un göbeğinde iğrenç taciz... Gözaltına alındı

İSTANBUL dışından arkadaşını ziyarete gelen lise öğrencisi Taksim Meydanı’nda bulunan banklarda oturduğu sırada yanına 70 yaşındaki V.A. (70) geldi. Bir süre sonra sohbet etmeye başlayan V.A., çocuğa çeşitli sorular sorarak yaklaşmaya başladı.

Sohbet sırasında lise öğrencisine evli olup olmadığını soran V.A., bir süre sonra Gezi Parkı'nda yürüyüş yapacağını söyleyerek çocuğu kendisine eşlik etmesi için davet etti. Daveti geri çevirmeyen lise öğrencisi ve V.A. banklardan kalkarak yürümeye başladı. Yürüyüş esnasında V.A., eliyle çocuğu omzundan tutarak kendine çekmeye çalıştı. Bir süre sonra çocuğun kalçasına elini attı. Çocuk V.A.’dan uzaklaşmaya çalışırken bu sırada durumu fark eden vatandaşlar olayı polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine sivil ekipler ikiliyi bir süre takip etti. Bu takip sırasında 70 yaşındaki yaşlı adamın lise öğrencisini taciz ettiğini gören sivil ekipler olaya müdahale etti. Lise öğrencisinin şikâyeti üzerine yaşlı adam gözaltına alındı.

Karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen tacizci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.