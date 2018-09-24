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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SİNOP (İHA)
24.09.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

Yer Sinop… ‘Tabiat anıtı’ olarak tescil edildi!

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Yer Sinop… ‘Tabiat anıtı’ olarak tescil edildi!

Sinop’un Boyabat ilçesinde yer alan ‘altıgen prizmalar’ şeklinde büyük sütunlardan oluşan Boyabat Bazalt Kayalıkları görenlerin ilgisini çekiyor. Ziyaret edenlerin, görkemi karşısında hayranlık içinde kaldığı kayalıklar, 'tabiat anıtı' olarak tescil edildi.

Boyabat ilçesi Kurusaray köyü sınırları içinde yer alan, volkanik patlama sonucu yaklaşık 5 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen bazalt kayalıkları, görenleri şaşırtıyor.

Gerek tatilcilerin gerekse Sinoplu vatandaşların uğrak yerlerinin başında gelen Bazalt Kayalıkları, tabii güzelliği ve altıgen prizma yapısıyla görenleri hayran bırakıyor.

Birbirine yakın üç vadide, 10 hektarlık bir alanda boyları kırk metreye ulaşan altıgen prizmalar şeklinde büyük sütunlardan oluşan Boyabat Bazalt Kayalıkları, dünyada nadir jeolojik oluşumlardan biri olarak gösteriliyor. Ziyaret edenlerin, görkemi karşısında hayranlık içinde kaldığı kayalıklar, 'tabiat anıtı' olarak tescil edildi.

Yer Sinop… ‘Tabiat anıtı’ olarak tescil edildi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Boyabat hem tabiat varlıkları yönüyle, hem kültür varlıkları yönüyle aslında bir kültür müzesi, bir tarih müzesi, bir medeniyet müzesidir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan şehrimiz doğal güzellikleriyle, tarihi güzellikleriyle, tarımsal zenginlikleriyle, ormansal zenginlikleriyle Türkiye’deki ender şehirlerimizden bir tanesidir. Tabiat varlığı olarak, tabiat değeri olarak bunlardan birisi de, Türkiye’de ilk tescilli tabiat anıtı olarak Bazalt Kayalıklarımızdır. 5 milyon yıl önce jeolojik oluşumuyla bugüne kadar kendini koruyan ve insanların en gözde bir tabiat varlığı olarak gördüğü insanın içine girdiği zaman şelalesiyle, suyuyla, oluşumuyla, doğallığıyla, tabiat güzelliğiyle beraber aslında kendisi ile beraber huzur bulduğu jeolojik oluşumdur. Bu jeolojik oluşum yaklaşık 10 bin metrekare içerisinde şelalesi olan 4’lü, 6’lı ve 8’li şekilleriyle, 30-40 metreye varan sütunlarıyla aslında dünya harikalarından bir tanesidir. Bu anlamda 1996 yılında doğal sit alanı ilan edilmiş bu yer, daha sonra da Türkiye’nin 106. Tabiat varlığı olarak kabul edilmiş ve Türkiye’de ilk tabiat varlığı ve ilk tescilli olan Bazalt Kayalıkları’ndan bir tanesidir. Başka tescilli bir Bazalt Kayalıkları yoktur Türkiye’de. Bu açıdan her gelenin hayretle baktığı bu jeolojik oluşuma, dünyanın en harika en güzel yerlerinden birisi olarak gördüğü bir yer olarak turizme kendisini açar. Gelen turistleri büyüleyen bir şekli vardır. Bu açıdan ilçemize değer katan, ülkemize değer katan, dünyadaki tabiat varlıklarına değer katan bir yapı olarak değerlendirilmektedir” dedi.

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