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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SAKARYA (AA)
19.09.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Yer Sakarya... Denizden çuval çuval tavuk ölüsü topladılar

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Yer Sakarya... Denizden çuval çuval tavuk ölüsü topladılar

Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yerde, çuvallarla atılmış tavuk ölülerini gören iş yeri sahipleri, tekneyle denize açılarak tavukları kıyıya taşıdı.

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  • Denizden tavuk ölüsü topladılar
  • Denizden tavuk ölüsü topladılar
  • Denizden tavuk ölüsü topladılar
  • Denizden tavuk ölüsü topladılar
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yerde, çuvallarla atılmış tavuk ölüleri iş yeri sahiplerince toplandı.

Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü Yenimahalle mevkisinde, çuvallara konularak denize atılmış tavukları gören işletme sahipleri tekneyle denize açılarak tavuk ölülerini topladı.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ali Osman Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tavuk ölülerinin nehrin yakınında bulunan tavuk çiftliklerinden çuvallara konularak atıldığını iddia etti. Teknesiyle tavuk ölülerini topladığını belirten Karaman, şöyle devam etti:

"Tavuk ölüleri yüzünden, her tarafı sinek ve kurtlar sardı. Bu tavukları kimsenin nehre atmaya hakkı yok. Bizim gelecek nesillerimizi kirletmesinler ve lütfen herkes çevreye duyarlı olsun. Biz sabahleyin tekneyle nehrin üzerinden tavuk ölülerini topladık ve belediyenin ekipleri alarak kireçli kuyuya gömecek." 

Yenimahalle Muhtarı Ali Beyaz ise bu olayın her yıl 2-3 kez tekrarlandığını aktararak şunları söyledi:

"Nehir kenarında bulunan tavuk ve yumurta çiftliklerinde ölen tavukları toprağa gömmek yerine en kısa yerden nehre atıyorlar. Bunların tespiti yapılamadığı için cezai müeyyide uygulanamıyor. Burası turistik bir yer olduğu için gelen misafirler burada koku ve sinek yüzünden bir çay bile içemeden gidiyor. Görüldüğü gibi hala nehirde ölü tavuklar denize doğru akıyor. Bu çiftliklerin bir an evvel tespit edilip bunlara gereken cezaların verilmesi gerekiyor. Belediyeden geldiler bir kısmını alıp götürdüler ama yeterli değil, devamlı nehirden tavuk geliyor. İlçemiz için burası kötü bir imaj oluşturuyor."

Bölgedeki iş yeri sahiplerinden İbrahim Bayraktar da çuvallar içindeki tavukların 10 gündür nehirden geldiğini anlattı. Tavuk ölülerini gören ve kötü kokudan dolayı rahatsız olan turistlerin tesislere uğramadığını kaydeden Bayraktar, "Mahalle muhtarımız nehirden teknelerle çuval çuval ölü tavuk topluyor. Bulunduğumuz yerde bütün işletmeler bu konudan rahatsız ve bir an önce önlem alınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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