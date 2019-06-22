Yer Sakarya... Çaresizce beklediler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYer Sakarya... Çaresizce beklediler
GeriGündem Yer Sakarya... Çaresizce beklediler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya)- DHA- İHA
22.06.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Yer Sakarya... Çaresizce beklediler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yer Sakarya... Çaresizce beklediler

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ailesiyle yakınlarını ziyarete giden Irak asıllı 3 yaşındaki Almuktar Abwandoor, sitenin havuzuna düşerek boğuldu.

Olay, Sapanca ilçesi İlmiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Irak asıllı Abwandoor ailesi, İlmiye Mahallesinde oturan akrabalarını ziyarete geldi.

Havuza düşen Irak asıllı 3 yaşındaki çocuk öldü
daha fazla video için


Yer Sakarya... Çaresizce beklediler


Ailenin 3 yaşındaki çocukları Almuktar Abwandoor, ailesinin bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak evden çıkarak sitenin havuzuna doğru ilerledi. Minik çocuk havuza düştü.

Bir süre sonra Almuktar'un evde olmadığını fark eden aile, çocuklarını bahçelerindeki yüzme havuzunda yüzüstü yatar halde buldu. Havuzdan çıkarılan küçük çocuğa ilk müdahalesi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Almuktar Abwandoor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuklarının ölüm haberini alan aile hastanede sinir krizleri geçirirken, Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor. 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Herkesi ağlatan ilan
Adaylar İstanbul projelerini açıkladı! Uzmanlar yorumladı...
Genç kız ölümcül karışım kurbanı!
Mimar Sinan'daki kırbaçlı skandalın cezası belli oldu