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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.07.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Yer: Osmaniye... Bu bitki 100 yıl yaşıyor, sadece bir kez çiçek açıyor

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Yer: Osmaniye... Bu bitki 100 yıl yaşıyor, sadece bir kez çiçek açıyor

UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan ve koruma altında bulunan 60 ile 100 yıl arasında yaşayan ve ömürleri boyunca bir kez çiçek açan, çiçek açtıktan sonra da kuruyan Agave bitkisi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 10 metrelik çiçek açtı.

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  • Osmaniyede Yüzyıl Bitkisi çiçek açtı
  • Osmaniyede Yüzyıl Bitkisi çiçek açtı
  • Osmaniyede Yüzyıl Bitkisi çiçek açtı
  • Osmaniyede Yüzyıl Bitkisi çiçek açtı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ana vatanı Orta Amerika olan ve Meksika çöllerinin doğal bitki örtüsünü oluşturan Agave bitkisi, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çiçek açtı. Halk arasında “Sabır otu” ve “Yüzyıl bitkisi” olarak adlandırılan Agave kaktüsü, tüm ömrü boyunca bir defa çiçek açmasıyla biliniyor.

Çiçeği açtıktan kısa bir süre sonra kuruyarak ölen Agave bitkisi, yeni yaşantısını çiçekteki tohumların toprağa düşmesiyle devam ettiriyor. Kadirli ilçesinde Yeşiltepe Mahallesi'nde bir yol kenarında bulunan Agave bitkisi 10 metre uzunluğunda çiçek açtı.

Bunun olağanüstü bir olay olduğunu ve bir insanın belki ömrü hayatında bir kez tanık olacağı veya hiç göremeyeceğini belirten Ziraat Mühendisi İsmet Soytorun yaptığı açıklamada, “Ben de hayatımda ilk kez Agave kaktüsü çiçeği görüyorum. Muhtemelen bu kaktüs burada 60 yıl önce vardı. Bu bitki ömürlerinde bir kez çiçek açıyor ve çiçek açtıktan sonra yaşam süresi sona eriyor ölüyor. Bu bitkinin ana vatanı Orta Amerika. En çok da Meksika’da yetişiyor. Kurak alanlarda ve sıcak iklimde daha çok yetişiyor. Kadirli’de ilk defa görüyorum bu bitkiyi. Çiçeğin yüksekliği de şu anda 10 metreye yakın. Gerçekten çok güzel” şeklinde konuştu.

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