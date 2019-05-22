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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla) (DHA)
22.05.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

Yer: Marmaris... Ateşe verdiler

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Marmaris'te tahliye edilmek istenen su sporları istasyonunun çalışanları zabıta ve polis ekiplerine karşı çıkınca arbede yaşandı. İstasyon çalışanları, su sporları araçlarını ateşe verdi. Arbedede 4 polis memuru hafif yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.

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  • Marmariste su sporları istasyonunda tahliye arbedesi
  • Marmariste su sporları istasyonunda tahliye arbedesi
  • Marmariste su sporları istasyonunda tahliye arbedesi
  • Marmariste su sporları istasyonunda tahliye arbedesi
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Marmaris Belediyesi'nce şehir merkezindeki 12 su sporları istasyonu geçen hafta ihaleye çıkarıldı. İhaleyi kaybeden geçen dönemin işletmecileri için bugün tahliye kararı çıktı. Marmaris Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri ekipleri, tahliye için saat 14.00 sıralarında Uzunyalı mevkisindeki 7 numaralı su sporları istasyonuna geldi. Polis ekipleri de zabıta memurlarına eşlik etti.

Tahliyeye karşı çıkan su sporları işletmecisi M.Y. ve 20'ye yakın çalışan, zabıtayla karşı karşıya geldi. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygur da araya girip işletme çalışanlarını uyararak uzaklaştırdı. Çalışanlar, zabıta ekiplerinden tahliye için 3 gün süre istedi.

Zabıta yetkilileri de kabul etmeyince su sporları işletmecisi M.Y. ve personeli, benzin dolu bidonları önce üzerlerine ardından polis ve zabıta ekiplerine döktü. Bu sırada bazı çalışanlar ise su sporları istasyonunun plastik iskelesini ateşe verdi. Karadaki jet ski ve lastik sürat botu da ateşe verildi.

Arbedeyi şezlonglarda güneşlenen ve otellerdeki turistler ise endişeyle izledi. Polis ve zabıta ekipleri, otelden çektikleri hortumla yangını söndürmeye çalıştı ve olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Bu sırada güvenlik güçleri ile istasyon çalışanları arasında çıkan arbedede 4 polis memuru çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Olayda 6 kişi ise gözaltına alındı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Uzunyalı mevkisi yürüyüş yolu yayalara kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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