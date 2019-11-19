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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Yer: Kuruçeşme...Turistler metrelerce havaya savruldu

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İstanbul Kuruçeşme’de yolun karşısına geçmek isteyen Hollanda ve Suriye uyruklu turist çifte özel halk otobüsü çarptı. Turistlerin metrelerce ileriye savrularak yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz 3 Kasım tarihinde yaşanan olayda Necdet K., idaresindeki özel halk otobüsü Bahçeşehir Üniversite durağına dalmıştı. Olay sonucunda 1 kişi ölmüş, 12 kişi de yaralanmıştı. Benzer bir kaza ise geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 22.25 sıralarında Kuruçeşme’de yaşandı.

Bebek istikametine 34 BBF 120 plakalı özel halk otobüsüyle seyir halinde olan sürücü Ali Kamil Börekçioğlu, Muallim Naci Caddesi üzerinde ilerlemeye başladı. Sürücü caddede gittiği esnada kaldırımdan yürüyen Suriye uyruklu Ramı Abdo ve Hollanda asıllı Dima Al Dabous çifti, yolun karşısına geçmek istedi. İlk şeridi geçen turistler yolun ortasına diğer şeridi geçmek için beklemeye başladı. Ancak o esnada sürücü Börekçioğlu, ortada karşıya geçmeyi bekleyen turistlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan turistler birkaç metre ileriye savrularak yaralandı. Yürekleri ağızlara getiren kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Turistler neye uğradığını şaşırdı

Görüntülerde trafik aktığı esnada turistler kaldırımda bir süre yürüyor. Ardından çift yolun karşısına geçerek ortasına geliyor. O esnada turistlere caddede seyreden otobüs çarpıyor. Otobüsün çarptığı turistler birkaç metre ileriye savruluyor. Kazayı gören vatandaşlar koşmaya başlıyor. Öte yandan kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı turistleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı turistlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu.

“Can emanet ediyoruz, kesinlikle bir faciaya sebep olabilirdi”

Kaza hakkında konuşan Emre Dalkılıç, “Yolun karşısına geçmeye çalışan biri bayan biri erkek Hollandalı ve Suriyeli turist, tam ortada beklerken otobüs onları görmüyor. Görmemesi de imkansız, nasıl becerdi bilmiyorum. Sonra vuruyor ve yere düşüyorlar. Bayağı etkili bir vuruş oluyor, 3-4 metre havalandılar. Otobüslerin çok ciddi şekilde denetlenmeleri lazım. Ya önünde duran yayaları görmüyorlar ya da durağa giriyor. Doğrusu o şoför de kendini denize falan atmıştı. Bunlar çok acayip şeyler. Bu insanlar psikoteknikten geçiyor mu, geçmiyor mu veya torpille mi bir yerlere geliyorlar. Can emanet ediyoruz. Kesinlikle bir faciaya sebep olabilirdi. Allah korusun, adamlar sürekli yollardalar” dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yer: Kuruçeşme...Turistler metrelerce havaya savruldu

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