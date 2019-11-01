Yer Küçükçekmece... Yaralı halde bırakıp kaçtı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYer Küçükçekmece... Yaralı halde bırakıp kaçtı
GeriGündem Yer Küçükçekmece... Yaralı halde bırakıp kaçtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
01.11.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Yer Küçükçekmece... Yaralı halde bırakıp kaçtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yer Küçükçekmece... Yaralı halde bırakıp kaçtı

KÜÇÜKÇEKMECE, D-100 Karayolu'nda motosikletliye çarptığı iddia edilen otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Kaza saat 10.30'da D-100 yan yol Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Topkapı istikametinde 34 RG 171 plakalı motosikletiyle Topkapı istikametine giden Cemal Yürüyen'e görgü tanıklarının iddiasına göre 34 TU 4733 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen ve bir süre yerde sürüklenen motosikletli yaralandı. Kazayı gören diğer motosikletliler olay yerinde toplanınca kalabalığı fırsat bilen 34 TU 4733 plakalı araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralanan Cemal Yürüyen için kaza yerine ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Daha sonra sedyeye taşınan Cemal Yürüyen Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"RESMEN KAÇTI GİTTİ" 

Görgü tanığı Tolga Türker, "Motorun suçu yok normal şeridindeydi. Bir anda ben motoru boşta gördüm. Kalabalıktan istifade bastı gitti adam. Plakasını aldık 34 TU 4733. Resmen kaçtı gitti." dedi.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Yer Küçükçekmece... Yaralı halde bırakıp kaçtı


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle