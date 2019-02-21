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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.02.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Yer Konya... Akşam köpek ulumaları duydular, sabah gittiklerinde ise...

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Yer Konya... Akşam köpek ulumaları duydular, sabah gittiklerinde ise...

Konya’nın Karapınar ilçesinde 6 gün içerisinde 3 yeni obruk oluştu. Bölge halkı ise obruk oluşumundan tedirgin oluyor.

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  • Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu
  • Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu
  • Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu
  • Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi Yedikuyu mevkisinde geçtiğimiz Cuma günü 4 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu. İlk obruğun oluşumundan 3 gün sonra aynı mahallenin Eşeli mevkisinde yonca ekili tarlada 7 metre çapında, 10 metre derinliğindeki obruk oluştu. Yine aynı bölgede Karakuyu mevkisinde dün yeni bir obruk daha oluştu. Böylece 6 gün içerisinde 3 yeni obruk oluştu. Bölgede oluşan obruklara alışık olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Eşeli mevkisinde oturan 18 yaşındaki Ufuk Öner, "Biri ekine bakmaya gelince görmüş. Yeni oldu 2 ya da 3 gün oldu. Tedirgin değiliz alıştık artık. Köy sağlam, etrafı çöküyor. Geçen sene bizim tarlada da oldu" dedi.

"KARAPINAR ARTIK ALIŞTI OBRUKLARLA YAŞAMAYA, SIKINTI YOK"

Yedikuyu mevkisinde oluşan obruğun ise yola yakın olması dikkat çekti. Yedikuyu mevkisinde oturan ve tarımla ilgilenen 32 yaşındaki Hakkı Akdoğan ise, “Bizim bir yakınımızın yukarıda bir kuyusu var. Kış gününden dolayı hırsızlık olabilir şüphesiyle geliyor kuyusunu kontrol ediyor. Giderken görmüyor, yukarıdan geçerken bir karartı görüyor. Dönüp baktığında ise çukurun oluştuğunu görüyor. O şekilde bize haber ediyor, o yoldan gelip geçen olursa dikkatli olsun diye. Biz de Karapınar Belediyesine müracaat ettik, sağolsun arkadaşlar geldi burayı tehlikeli bölge olarak telle çevirdiler. Daha sonra da yollarımızı ayarladılar. Karapınar artık alıştı obruklarla yaşamaya, sıkıntı yok bizim için. Geçtiğimiz günlerde Perşembe günü oldu herhalde 5-6 gün oldu. Alıştık... Bölge olarak alıştık, bir bizim buraya has değil. Burada nadiren bizim burası var ama Karapınar'da çok. Yine bizim buradakiler ufak" dedi.

“PAZAR GECESİ KÖPEKLER ULUYOR, PAZARTESİ SABAH BURADA GÖÇÜK OLDUĞU BELLİ OLDU”

Eşeli mevkisinde evinin yaklaşık 100 metre yakınında obruk oluşan Akif Karakaya ise, "Pazar gecesi köpekler uluyor, Pazartesi sabah burada göçük olduğu belli oldu. Korkuyoruz Allah'a dua ediyoruz, Allah yardımcımız olsun diyoruz. Mühendisler yeraltı sularının çekildiğini söylüyorlar. Ondan dolayı eşit bir şekilde çöktüğünü söylüyorlar. Evimiz bayağı yakın, kendi tarlamızda da oldu 6 ay öncesinde... Allah yardımcımız olsun" dedi.

Herkes bu olayı konuşuyor
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