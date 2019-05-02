Yer Kocaeli... Ormanda fuhuş baskını

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYer Kocaeli... Ormanda fuhuş baskını
GeriGündem Yer Kocaeli... Ormanda fuhuş baskını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)
02.05.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Yer Kocaeli... Ormanda fuhuş baskını

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yer Kocaeli... Ormanda fuhuş baskını

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, jandarma ormanlık alanda otomobilde fuhuş yaptıkları öne sürülen 2 kadın ile 2 erkeği yakaladı. Bölge yakınında olan ve araçtaki yabancı uyruklu kadını fuhşa zorladığı öne sürülen kişi de ormanlık alanda yakalanıp, gözaltına alındı.

Derince’de dün gece devriye görevinde bulunan jandarma ekibi, ormanlık alanda park halinde bulunan otomobilin yanına gitti. Araçta 2 erkek, 2 kadın olduğunu fark eden jandarma ekipleri, araçtakileri uyararak aşağıya inmelerini istedi.

Araçtan inen 4 kişi ile ormanlık alanda aracı gözetleyen 1 kişi kaçmaya başladı. Jandarma önce, araçtan inen 4 kişiyi yakaladı, daha sonra da  ormanı didik didik arayarak R.A.'yı da yakaladı.

PASAPORTUNA EL KOYMUŞ

Jandarma, 2’si kadın, 5 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma, R.A.'nın Ş.A. isimli kadınla birlikte Özbekistan uyruklu K.S.’yi hizmetçilik ve çocuk bakıcılığı yaptırmak vaadiyle Türkiye'ye getirdiği, pasaportuna el koyarak kendisini Türkiye’ye getirme masrafları adı altında borçlandırdığı ve borcuna karşılık fuhşa zorladığını belirledi.

Adliyeye sevk edilen R.A. ve Ş.A. tutuklanırken, R.A. ile internet üzerinden görüşerek kadınlarla birlikte olan S.K. ve Ç.K. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Özbekistan uyruklu K.S. ise ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

İstanbul'da 3 ilçede sandıklarda usulsüzlük iddiasıyla 32 ayrı soruşturma

AK Parti’den yeni açıklama: Ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıktı…

Genç kadın yüzüstü su birikintisine düştü... Görenler yardıma koştu

Antalya'da denizde kelepçeli ölüm oyunu