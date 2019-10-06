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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DHA
06.10.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Yer Kocaeli... '500 milyon TL değerinde araç atıl durumda'

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Yer Kocaeli... '500 milyon TL değerinde araç atıl durumda'

KOCAELİ'de, binlerce araç yediemin otoparklarında kaderine terk edildi. İzmit’te yediemin otoparkı işleten Özkar Dönge, "Sadece benim otoparklarımda 50 milyon TL değerinde araç bulunuyor. Bunu Kocaeli geneline vurursak, ortalama 500 milyon TL değerinde araç atıl durumda, bağlı halde duruyor" dedi.

İzmit’te yediemin otoparkı işletmeciliği yapan Özkar Dönge, otoparklarında yaklaşık bine yakın araç olduğunu söyledi. Araçların otoparklarda çürüdüğünü ifade eden Özkar Dönge, “Benim parklarımda şu anda ortalama bine yakın araç var. Bunu Kocaeli genelinde topladığımızda ise 10 bin araç civarında bir sayı ortaya çıkıyor. Bu araçlar bize 2 şekilde geliyor. Biri hacizli yakalamalı şekilde, diğeri ise trafikten men edilen araçlar. Trafikten men edilen araçlar kaza sebebiyle geliyor, ya da sigortasız olabiliyor. Bu durum tamamıyla aracın değeriyle alakalı. Örneğin, vatandaşın aracının değeri bin 500- 2 bin TL civarında, trafik sigortası yaptırmaya kalktığında bir o kadar da sigorta masrafı çıkıyor. O vatandaş da parayı ödemek yerine arabasını buraya terk ediyor. O araç bizim başımıza kalıyor. Hacizli araçlarda ise, kişilerin bankalara ya da başka kişilere borcu oluyor. Buna karşılık alacaklı taraf borçlunun arabasını yakalatıyor. Gelip baktıklarında, aracın değeri alacağı karşılamadığı için arabayı yakalatan da satmıyor. Bu sefer araba burada senelerce kalıyor" dedi.

'ARAÇLAR ÇÜRÜYOR'

Otoparkında 8 yıldır bekleyen araçlar olduğunu söyleyen Özkar Önge, “8 yıla yakın burada olan araçlar var. Bu araçlar 8 senede müthiş bir değer kaybına uğruyor. Çünkü araçlara çıplak ortamda bakılmıyor. Araçlar kendi kendine eskiyor, çürüyor, boyaları patlıyor. Araç, değer kaybediyor. Bundan dolayı da herkes kaybediyor. Aracın sahibi kaybediyor. Biz otoparkçı olarak emeğimizin karşılığını alamıyoruz, kaybediyoruz. Devlet bu araçtan bandrol alamıyor, benzin, mazot satamıyor, kaybediyor. Yani bu araç burada durduğu sürece herkes kaybediyor" diye konuştu.

'ORTALAMA 500 MİLYON TL DEĞERİNDE ARAÇ ATIL DURUMDA'

Maddi kaybın çok büyük olduğuna dikkat çeken Dönge, "Şu anda benim otoparklarımda bine yakın araç var. Bir aracın ortalama 50 bin TL değerinde olduğunu düşünürsek. Sadece benim otoparklarımda 50 milyon TL değerinde araç bulunuyor. Bunu Kocaeli geneline vurursak, ortalama 500 milyon TL değerinde araç atıl durumda, bağlı halde duruyor. Bunların karşılığında sadece benim otopark ücreti olarak alacağım 2 milyon TL var. Ben bu paramı alamıyorum. Araçlar sürekli otoparklarda birikiyor. Otoparkımız dolduğu için mecburen başka bir otopark daha açmak durumunda kalıyoruz. Sürekli masraf ediyoruz. Sadece benim 2 milyon TL’lik alacağım karşılığında devletin ne kadar alacağı olduğunu düşünemiyorum" dedi.

'İHALE İLE SATILSIN'

Devletin yasal bir düzenleme ile bu konuya el atması gerektiğini söyleyen Dönge, şöyle konuştu:

“Naçizane fikrimi söylüyorum, aracın bağlanmasının ardından 6 ay içerisinde ne alacaklı, ne de borçlu bu konuyu çözmüyorsa, devletimizin bu araçları ihale yoluyla satıp paraya dönüştürmesi gerekiyor. 6 ay sonra bu araçlara tekrar bandrol alınması, benzin satılması, sigorta yapılması maddi kaybı önler. Bakın 6 ayda bir araç burada eskimez, ama 8 yıl sonra bu araçlar eskiyor, bitiyor. Burada ben 2 bin TL’lik araca karşı da 500 bin TL’lik araca karşı da aynı sorumluluğu taşıyorum ve aynı otopark ücretini alıyorum. Fakat aracın bedeline göre bizim de sorumluluğumuz arttığı için otopark ücretlerinde de bir geliştirme yapılması gerekiyor."

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