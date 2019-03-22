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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KAYSERİ (İHA)
22.03.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Yer Kayseri… 30 bin TL’ye Suriyeli gelin bulan kadın büyük şok yaşadı!

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Yer Kayseri… 30 bin TL’ye Suriyeli gelin bulan kadın büyük şok yaşadı!
Temsili

Kayseri’de çok ilginç bir olay yaşandı. Engelli oğluna 30 bin TL’ye Suriyeli eş buldu, kız bir süre sonra evi terk etti. Mağdur kadın dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Kayseri’de yüzde 40 engelli oğluna kız arayan ve hudut kapısına giderek oğluna eş olarak 30 bin TL’ye Suriyeli kız bulan 65 yaşındaki mağdur kadın, Suriyeli kız bir süre sonra evden ayrılınca dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

Kocasinan ilçesi Feyzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi’nde meydana gelen olayda 65 yaşındaki R.K. isimli kadın, yüzde 40 engelli olan oğlunu evlendirmek için kız baktığını, Suriyeli komşusu Rezzan isimli kadına söyledi.

Suriyeli kız bulacağını söyleyen Rezzan isimli kadın bir süre sonra bir kız bulduğunu ancak 40 bin TL para istediğini söylemesi üzerine R.K. ile 30 bin TL karşılığında anlaştılar.

Hudut kapısına giderek Semaher isimli Suriye uyruklu kadın ile anlaşarak eve getirdiler. İddiaya göre mağdur kadın R.K., Suriyeli Rezzan isimli kadına parça parça olmak üzere 30 bin TL para verdi ve yaklaşık 20 bin TL tutarında da alışveriş yaparak masraf etti.

R.K.’nin engelli oğluna eş olarak gelen Semaher isimli Suriyeli kadın bir süre sonra ‘istemiyorum’ diyerek evi terk etti. R.K. dolandırıldığı iddiasıyla polise giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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