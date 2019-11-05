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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent DİKTEPE/DHA
05.11.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Yer Karabük... Çinli turistler hastaneye kaldırıldı

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Yer Karabük... Çinli turistler hastaneye kaldırıldı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde tarihi otelde kalan 12 Çinli turist ile turistlerin rehberliğini yapan bir Uygur Türkü kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi çarşı bölgesinde bulunan tarihi otelde meydana geldi. İddiaya göre kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 12 Çinli turist ile kafilenin rehberliğini yapan bir Uygur Türkü, baygınlık geçirdi. 8 kişi ambulanslarla, 5 kişide özel araçlarla Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan turistlerden 2’sinin kanında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle önlem amaçlı yoğun bakım ünitesine alındı. Turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kente doğal gaz sağlayan firma Kargaz görevlileri ve AFAD ekipleri, otele gelerek gaz ölçümü yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri otelde incelemelerde bulundu.

Karabük Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay, "Gaz ölçümü tespiti yaptık. 13 turistin bu gazdan etkilendiğini ve hastaneye kaldırıldıkları, hayati tehlikelerinin olmadığı bize söylendi. Buradaki sistem evlere gelen doğal gaz sistemi değil. Gaz ile işleyen bir kombi sistemi. Karbonmonoksitten kaynaklı bir zehirlenme. İncelemeler tamamlandı. Şu anda sıkıntılı bir durum yok" dedi.

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