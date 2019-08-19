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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.08.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Yer Kadıköy… ‘Dün burada vahşet yaşandı’

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Kadıköy'de lüks cipin motosikletliye çarpıp kaldırıma çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görgü tanığı kazanın boyutunu anlatırken ‘Dün burada vahşet yaşandı’ ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de iddiaya göre sürücüsünün hatalı sollama yaptığı lüks cip ilk önce karşı şeritten gelen bir motosikletliye çarptı ardından kaldırıma çıktı. Motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralanırken, kaldırımda kimsenin olmaması daha büyük bir faciayı önledi. Feci kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan görgü şahidi kazanın boyutunu; “Dün burada vahşet yaşandı “ diyerek anlattı.

Kaza, Kadıköy Ziverbey'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün hatalı sollama yaptığı lüks cip karşı yöne geçerek motosikletliye hızla çarptı. Çarpma sonucu motosikletli havaya savruldu. Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı. Öte yandan motosiklete çarpan cip kaldırıma çıktı. Kaldırımda yayaların olmaması daha büyük bir faciayı önledi. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde cip hızla karşı şeride geçiyor. Motosikletliye çarpan cip ardından kaldırıma çıkarak bir süre kaldırımda ilerliyor. Motosiklet sürücüsü metrelerce savrulurken, olay yerine kısa süre sonra ambulans geliyor. Olayı gören Şahin Tekin ise, “ Cipin sahibi sollama yapıyordu. Kafa kafaya çarpıştılar. Fırladı düştü motosikletli. Faciaydı. Dün burada vahşet yaşandı. O anda geçen bir doktor yaralı motosikletliye yardım etti. Durumu çok kötüydü. Motosikletlinin hiçbir kabahati yok”

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