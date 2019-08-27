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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
27.08.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Yer İzmir... Molotof ile saldırdılar

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kimliği belirlenemeyen iki kişi bir eve motolof kokteylli saldırıda bulundu. Söz konusu eve 4 gün önce Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendiği ve adresten 600 kilogram 'skunk' maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

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  • Yer İzmir... Molotof ile saldırdılar
  • Yer İzmir... Molotof ile saldırdılar
  • Yer İzmir... Molotof ile saldırdılar
  • Yer İzmir... Molotof ile saldırdılar
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Olay, saat 01.00 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3959 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 14-15 yaşlarında olduğu ileri sürülen iki şüpheli, ellerindeki molotof kokteyli ile eve saldırıda bulundu.

Evde küçük çaplı bir yangın meydana gelirken, iki şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede ve olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekipleri söz konusu adrese gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan, polis ekipleri şüphelilerin eşgalini belirlemek için mahalle sakinlerinin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. 

AYNI ADRESTE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Polis ekipleri soruşturmayı derinleştirirken, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin aynı adrese 4 gün önce operasyon düzenlediği ve operasyonda 600 kilogram 'skunk' maddesi ele geçirdiği ortaya çıktı.

Polis ekipleri, olayın uyuşturucu operasyonu ile ilgili olabileceğini değerlendiriyor. 

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