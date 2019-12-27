Yer Ä°zmir... KÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±lar

Soygun olayÄ±, geÃ§en salÄ± sabahÄ± Gediz MahallesiÂ 682 Sokak'ta yaÅŸandÄ±. YÃ¼zleri maskeli 1'i kadÄ±n 3 kiÅŸi, ellerinde tabanca ile Ufuk AtÃ§Ä±'ya ait kuyumcu dÃ¼kkanÄ±na girdi. Soyguncular, kendilerine direnen AtÃ§Ä±'yÄ± omuzundan vurarak, yaraladÄ±.



Silah seslerini duyup yandaki tavukÃ§u dÃ¼kkanÄ±ndan Ã§Ä±kan Filiz TaÅŸ da soyguncular tarafÄ±ndan bacaÄŸÄ±ndan vurulup, yaralandÄ±. Soyguncular 1,5 kilogramÂ altÄ±nÄ± alarak, kaÃ§tÄ±.



Ã‡evre sakinlerinin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye, polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.



YaralÄ±lar, saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Soygun anÄ±nÄ±n iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kameralarÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.



GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, dÃ¼kkana giren 3'Ã¼ de maskeli ve silahlÄ± soyguncular, iÅŸ yeri sahibine tabanca doÄŸrultuyor.



Ellerini havaya kaldÄ±ran Ufuk AtÃ§a'yÄ± etkisiz hale getiren soygunculardan biri tezgahÄ±n arkasÄ±na geÃ§iyor, altÄ±nlarÄ± yanlarÄ±nda getirdikleri Ã§antaya koymaya baÅŸlÄ±yor.



Bir sÃ¼re sonra, kuyumcu AtÃ§a soygunculara yeniden engel olmak istiyor. Ancak bu sÄ±rada bir soyguncu tabancasÄ±nÄ± ateÅŸleyip, AtÃ§a'yÄ± omuzundan vuruyor.



AltÄ±nlarÄ± alanÂ 3 soyguncu,Â koÅŸarak kaÃ§Ä±yor.



Polis, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden ÅŸÃ¼phelilerin R.A., B.A., H.A. ve H.A. olduÄŸunu tespit etti. ÅžÃ¼pheliler, Ã¶nceki gÃ¼n 4 adrese dÃ¼zenlenen operasyonlaÂ yakalanarak, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



Soyguncular,Â altÄ±nlarÄ±, iÃ§lerinden birinin evinin bahÃ§esindeki aÄŸacÄ±n dibine gÃ¶mdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.Â



Bunun Ã¼zerine polis sÃ¶ylenen yerde kazÄ± yaparak, 34 altÄ±n bileziÄŸi buldu. AynÄ± yerde biri kurusÄ±kÄ± olmak Ã¼zere 2 tabanca da gÃ¶mÃ¼lÃ¼ halde bulundu. AltÄ±nlar iÅŸ yeri sahibine teslim edilirken, 4 ÅŸÃ¼pheli, adliyeye sevk edildi.