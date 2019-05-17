Yer İzmir... Bir anda neye uğradığını şaşırdı
İzmir'in Konak ilçesinde Suriyeli kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Basmane Polis Merkezi Amirliğine başvuran Suriyeli V.E.C (40), 1279 Sokak'taki bakkalın önünde oturduğu sırada yanına yaklaşan iki gençten birinin elindeki telefonu alarak kaçtığını ifade ederek şikayetçi oldu.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalleri tespit edilen şüphelilerin A.O (20) ve H.O (25) oldukları belirlendi.
Zanlıların kaldığı otele operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri çalıntı cep telefonuyla birlikte yakaladı.
Cep telefonu sahibine teslim edildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan A.O ve H.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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