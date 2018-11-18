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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - İHA
18.11.2018 - 16:19, Son Güncelleme:

Yer: İstanbul... Yollar da, üst geçitler de kilitlendi

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Yer: İstanbul... Yollar da, üst geçitler de kilitlendi

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Fuar alanını bulunduğu bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Başta metrobüs olmak üzere toplu ulaşım araçlarında büyük yoğunluk yaşanırken üst geçitlerde yaya trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

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  • Kitap fuarında son gün yoğunluğu
  • Kitap fuarında son gün yoğunluğu
  • Kitap fuarında son gün yoğunluğu
  • Kitap fuarında son gün yoğunluğu
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37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, son gününde vatandaşların akınına uğradı. E-5 Karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu.

Kitap fuarının son günü olması nedeniyle çok sayıda kişi fuarın düzenlendiği Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne akın etti. Kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte yoğunluk yaşandı.

İzdihama dönüşen yoğunluk nedeniyle fuara gelenler zor anlar yaşadı. E-5'te oluşan kilometrelerce kuyruk ve TÜYAP çevresindeki yoğunluk, havadan drone ile görüntülendi.

Vatandaşlardan Cem Solmaz, ”Türkiye okumuyor deniliyor ancak okuyormuş bu kuyruğun başka izahı yok” dedi.

Trafik polislerinin yoğun çabalarına rağmen devam eden yoğunluğun gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Kitap fuarı izdihamı havadan görüntülendi
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BAKAN KASAPOĞLU: GELECEK ADINA ÜMİTLENDİRDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, İstanbul Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Kasapoğlu, gençlerin kitaplara olan ilgisinin, kendilerini gelecek adına ümitlendirdiğini söyledi.

Fuarda standları gezerek incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, gençlere hediye etmek için çok sayıda kitap aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kitap fuarlarını mümkün olduğunca ziyaret etmeye çalıştığını belirterek, "Bugün de gençlerle bir araya gelmek, kitapseverlerle buluşmak ve yeni çıkan kitapları görmek için ziyaret ettim. Fuar her yıl yoğun oluyor. Bugün de çok yoğun. Gençlerimizin kitaba olan ilgisi, bizi geleceğimiz adına ümitlendiriyor." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, gençleri kitap okumaya teşvik ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda 700 bine yakın öğrencimiz bulunuyor. Gençlik kamplarımız ve merkezlerimiz var. Bu birimlerdeki gençlerimizin kitapla haşır neşir olması için, kitap dünyasını çok ciddi takip ediyoruz. Kitap okumayı teşvik etme yönünde çalışmalarımız var. Yine okullarımızdaki kütüphaneleri destekleme çalışmalarımız var. Kitap kafeleri, millet kütüphanelerini destekleme çalışmalarımız var. Bu anlamda kitap dünyası bizim için çok önemli. Fuardaki izdiham da ümit verici."

Bakan Kasapoğlu, fuarda çocuklarla yakından ilgilendi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

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