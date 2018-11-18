Yer: İstanbul... Yollar da, üst geçitler de kilitlendi
37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Fuar alanını bulunduğu bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Başta metrobüs olmak üzere toplu ulaşım araçlarında büyük yoğunluk yaşanırken üst geçitlerde yaya trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.
37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, son gününde vatandaşların akınına uğradı. E-5 Karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu.
Kitap fuarının son günü olması nedeniyle çok sayıda kişi fuarın düzenlendiği Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne akın etti. Kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte yoğunluk yaşandı.
İzdihama dönüşen yoğunluk nedeniyle fuara gelenler zor anlar yaşadı. E-5'te oluşan kilometrelerce kuyruk ve TÜYAP çevresindeki yoğunluk, havadan drone ile görüntülendi.
Vatandaşlardan Cem Solmaz, ”Türkiye okumuyor deniliyor ancak okuyormuş bu kuyruğun başka izahı yok” dedi.
Trafik polislerinin yoğun çabalarına rağmen devam eden yoğunluğun gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.
BAKAN KASAPOĞLU: GELECEK ADINA ÜMİTLENDİRDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, İstanbul Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Kasapoğlu, gençlerin kitaplara olan ilgisinin, kendilerini gelecek adına ümitlendirdiğini söyledi.
Fuarda standları gezerek incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, gençlere hediye etmek için çok sayıda kitap aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kitap fuarlarını mümkün olduğunca ziyaret etmeye çalıştığını belirterek, "Bugün de gençlerle bir araya gelmek, kitapseverlerle buluşmak ve yeni çıkan kitapları görmek için ziyaret ettim. Fuar her yıl yoğun oluyor. Bugün de çok yoğun. Gençlerimizin kitaba olan ilgisi, bizi geleceğimiz adına ümitlendiriyor." diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, gençleri kitap okumaya teşvik ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda 700 bine yakın öğrencimiz bulunuyor. Gençlik kamplarımız ve merkezlerimiz var. Bu birimlerdeki gençlerimizin kitapla haşır neşir olması için, kitap dünyasını çok ciddi takip ediyoruz. Kitap okumayı teşvik etme yönünde çalışmalarımız var. Yine okullarımızdaki kütüphaneleri destekleme çalışmalarımız var. Kitap kafeleri, millet kütüphanelerini destekleme çalışmalarımız var. Bu anlamda kitap dünyası bizim için çok önemli. Fuardaki izdiham da ümit verici."
Bakan Kasapoğlu, fuarda çocuklarla yakından ilgilendi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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