Yer: Ä°stanbul... Tam o an!
Â Ä°stanbulâ€™da TEM otoyolunda yolcu almak iÃ§in dinleme tesisine yanaÅŸan midibÃ¼s freni patlayÄ±nca restorana daldÄ±. Kazada 4 kiÅŸi yaralandÄ±.Â
Kaza, SelimpaÅŸa TEM Otoyolu Edirne istikameti yol kenarÄ±ndaki dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere gÃ¶re, yolcu almak iÃ§in durmak isteyen midibÃ¼s freninin patlamasÄ± sonucu tesisteki restorana daldÄ±. Kaza sonrasÄ± 4 kiÅŸi Ã§eÅŸitli yerlerinden yaralandÄ±. YaralÄ±lar olay yerine gelen ambulanslarla Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â
Kaza yapan araÃ§ Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla Ã§ekildi.Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle