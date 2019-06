Yer İstanbul... Servis şoförü dehşeti yaşattı

Olay, Zümrütevler Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitede oturan servis şoförü Alpaslan Tekin aracıyla otoparktan çıktığı sırada yavru bir kediyi ezdi.





Olayı gören site sakinleri ile sürücü arasında tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.



"SERVİS ŞOFÖRÜ SİTE İÇERİSİNDE BENİ DARP ETTİ"



Kediyi ezen sürücü tarafından darp edildiğini öne süren Goncagül Üstünyer şöyle konuştu:



"Sitede oturan bir servis şoförü bilinçli olarak yavru kedinin üzerinden geçerek ölmesine sebep oldu.Yavru kedi gözümüzün önünde can çekişerek can verdi. Biz o kişi ile tartışmaya girdik. Bunu sürekli yapıyor, bu kişi ve sitede yaşıyor.



Sitemizde sayısız kedi ezildi ama sitenin yönetimden güvenlik kamera kayıtlarını alamadığım için hiçbirini ispatlayamadım. Ezilen kedi için bugün kendisiyle tartışma yaşadık. O kişi beni sitenin içerisinde darp etti. Yüzüme, kollarıma ve her tarafıma, gösterebileceğim birçok yerimden darp etti. O sırada polisler geldiğinde sitenin güvenlik kamera kayıtlarını alabildim.



Kayıtların hepsi mevcut zaten polisler burada olmasaydı site yönetiminden kayıtları alamayacaktım. Konuyla ilgili şikayetçi oldum ve sitede oturan vatandaşlarla kavga etti.



O kişinin yakınları bizleri tehditlerde bulundu. Biz kedi bakıyoruz, can bakıyoruz, can besliyoruz yemediğimiz hakaret yemediğimiz tokat kalmadı. Kendi evimde felçli bir kedi var.



Bir, iki ay önce yine aynı noktada ezildi. Onu da zamanında ispatlayamadım. Kedim felç kaldı, kendisine ben bakıyorum. Bugün ki yaşayan olaydaki kedi yaşamadı ve can verdi, yaklaşık 3 aylıktı iki avucum kadardı."



ÇOCUKLAR KOŞARAK YANIMA GELEREK SERVİS ŞOFÖRÜ KEDİYİ EZDİ DEDİLER



Sitede oturan Mahmut Kılıç da "Ben sitenin kamelyasında oturduğum sırada, çocuklar bağırarak ağlayarak koşarak yanıma geldiler. 'Mahmut amca kediyi ezdiler' deyince oraya doğru gittim.



Gittiğimde yavru kedinin ezildiğini gördüm. Sitedeki çocuklar sürücüye bağırmasına rağmen durmadan gitmiş. Birkaç sefer önce de aynı kişi kedilere yaptığı hareketler nedeniyle site içerisinde tartışma çıkmıştı.



Bu konuyu özellikle bilinç olarak yapan birisi burada ilgilenen birçok çocuk ve insanlar var perişan oldular" diye konuştu.



KEDİNİN EZİLME ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA



Kedinin ezilme anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Servis şoförü Alpaslan Tekin aracıyla çıkış yaptığı esnasında yavru kedinin aracın altında ezildiği görülüyor. Servis şoförü durumu fark etmeden yoluna devam ediyor.



Öte yandan darp edildiğini iddia eden Gonca Üstünyer ise site içerisinde yaşayan olayları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde olayla ilgili açıklamalarda bulunuyor.



Daha sonra kamelyaya doğru ilerleliyor, sitede yaşanan tartışmayı ve polis ekiplerinin taraflara müdahale etmesi de görüntülere yansıyor. Görüntülerde Gonca Üstünyer olayla ilgi kendisi servis şoförü tarafından darp edildiğini söylüyor.



Servis şoförünün elinde kesici alet olduğu görülüyor.