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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.02.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Yer: Maltepe... Ortalığı birbirine kattı

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İstanbul Maltepe'de komşularıyla sorun yaşayan kadın ortalığı birbirine kattı. Günlerdir yaşadığı sorunlar önceki gece de park yüzünden daha da büyüyünce kadın ilk önce araçlara ardından da bir apartman sakinine hızla çarptı. Yaşanan dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Maltepe'de bulunan bir apartmanda oturan vatandaşların binaya kiracı bir kadının taşınmasıyla hayatları adeta alt üst oldu. İddiaya göre tüm apartman sakinleri kadından şikayetçi oldu. Kadın, apartmana 4 ay önce taşındı ama kısa süre sonra ev sahibi tarafından evi boşaltması için mahkemeye verildi. Mahkeme süreci başlayınca da iddiaya göre apartman sakinleriyle arasında park tartışması başladı.

Önceki gece iddiaya göre park yeri nedeniyle apartman sakinleri ile genç kadın tartışmaya başladı. Kadın kendisine gösterilen park yerine "İstediğim yere park ederim" deyince tartışmanın fitili ateşlendi. İlk önce aracıyla diğer araçlara çarpan kadın, ardından kendisine tepki gösteren apartman sakinlerinin üzerine aracını sürdü. Birine hızla çarpan kadın ardından hızla kaçtı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadın önce araçlara çarpıyor. Ardından kendini tepki gösteren apartman sakinlerinin üzerine aracını sürüyor. Birine hızla çarpıp kaçıyor.

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