Yer İstanbul... Mahalle sakinlerinin korkulu nöbeti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYer İstanbul... Mahalle sakinlerinin korkulu nöbeti
GeriGündem Yer İstanbul... Mahalle sakinlerinin korkulu nöbeti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
12.07.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Yer İstanbul... Mahalle sakinlerinin korkulu nöbeti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yer İstanbul... Mahalle sakinlerinin korkulu nöbeti

İstanbul, Kağıthane’de, bir grup köpeğin insanlara saldırdığını ve kedileri öldürdüğünü söyleyen mahalleliler, sopayla nöbet tutmaya başladı. Genç yaşlı herkesin gece geç saatlere kadar sokağa çıktığı mahallede vatandaşlar, saldırgan köpekler konusunda bir çözüm bulunmasını istiyor.

6
  • Yer İstanbul... Mahalle sakinlerinin korkulu nöbeti
  • Yer İstanbul... Mahalle sakinlerinin korkulu nöbeti
  • Yer İstanbul... Mahalle sakinlerinin korkulu nöbeti
  • Yer İstanbul... Mahalle sakinlerinin korkulu nöbeti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, saldırgan ve başıboş bir grup köpeğin kedileri öldürdüğü ve insanlara saldırdığı gerekçesiyle gece boyunca nöbet tutuyor. Ellerindeki sopa ve taşlarla sokakları dolaşan vatandaşlar, gece geç saatlere kadar bekliyor.

Kimisinin elinde sopa, kimisinin elinde taş sokak sokak gezerek, saldırgan köpeklerin mahalleye girmesini engellemeye çalışıyor. Ramazan ayından beri bu durumun devam ettiğini belirten mahalleli, durumun özellikle gece saatlerinde yaşandığını belirtti. 

Tedirgin olduklarını belirten mahalle sakinleri, köpeklerin daha önce birçok kişiye saldırdığını ve bu yüzden hastaneden rapor aldıkların belirtti. 

“ADETA TERÖR ESTİRİYORLAR, SABAHLARA KADAR NÖBET TUTUYORUZ”

Yaklaşık iki buçuk aydır sabah saatlerine kadar ayakta nöbet tuttuklarını dile getiren mahalle sakini Salim Tasaroğlu, “Aşağı yukarı Ramazan ayından beri, iki buçuk aydır bu köpeklerle ilgili bir sorunumuz var.

Kedileri öldürüyorlar, en az 7-8 kedi ölüsünü ben götürdüm. Benim iki tane kedimi camdan aldılar. Yani bu köpekler 2 buçuk aydır terör estiriyorlar.

İnsanları ısırıyorlar, insanlar hastaneden rapor aldıkları halde yine de bir sonuç alamadık. O kadar yere müracaat ettik ama sonuç alamadık. Genelde gece 00.00-01.00 gibi geliyorlar, gün aydınlanana kadar devam ediyor.

Sabah 05.00’a kadar sürekli biz böyleyiz. Köpekleri kovalıyoruz, hayvanlara zarar vermesin diye. Ne uykumuz var, ne bir şeyimiz var. İnsanlara da saldırıyorlar, en az 10 tane ısırılmış halde hastaneden rapor alan insan var” diye konuştu. 

“KEDİMİ CAMIN ÖNÜNDEN ALDILAR, BAKTIĞIMIZ İKİ KÖPEĞİ DE ÖLDÜRDÜLER”

Sabah saatlerine ellerinde sopalarla ayakta durduğunu belirten 60 yaşındaki Nazar Tasaroğlu, “Çocuklarım, eşimle saat 04.00’e kadar nöbet tutuyoruz. Saat 04.00’te buraya geliyoruz, benim kedimi camımın önünden aldılar.

Biz her yere başvurduk, her yerde talepte bulunduk kimse yardım etmedi. Sabahlara kadar ne yatmam var, ne evde huzurum var, ne sağlığım kaldı.

Ben ameliyat olacağım bacağımdan, bir bacak üzerinde koşarak buraya geliyorum. Öyle zaman geliyor ayağıma terlik alamıyoruz, üzerimize bir şey alamıyoruz.

Allah rızası için bunları bir yere alsınlar, aldıkları yerden bırakmasın. Onlar buranın köpeği değil, biz iki tane köpek bakıyordu, onlar da yok, onları da öldürdüler. Kim getirdi, bunlar insanlara da saldırıyorlar” ifadelerini kullandı.

“ADETA ÖRGÜTLÜ BİR ŞEKİLDE KEDİLERE SALDIRIYORLAR, İNSANLARA DA SALDIRABİLİRLER”

Köpek veya hayvan düşmanı olmadıklarını ancak gözleri önünde kedilere saldırı olduğu için tedirgin olduklarını anlatan mahalle sakini Arkın Yılmaz, köpekler öldürülmeden nitelikli bir çözüm istediklerini kaydetti.

Yılmaz,“Bir grup köpek, ramazan ayından bu yana kedilere saldırmak suretiyle, daha önce insanlara da saldırmışlığı var ama gözümüzün önünde daha çok kedilere saldırdığı için çok tedirginiz.

Bu ve buna benzer sorunları çözmekle görevlileri göreve davet ediyoruz. Burada kedi ve köpek haklarının gözetilmesini istiyoruz. Biz köpek düşmanı değiliz ama adeta örgütlü bir şekilde kedileri öldürüyorlar.

Ve bu bizi tedirgin ediyor, çocuklara da saldıra bilirler. Kedi, köpek ve hayvan haklarına uygun ama insanların da haklarına uygun bir şekilde bir çözümün üretilmesi” açıklamalarında bulundu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Son rapor da 'cinayet' dedi
Tam o an! Yer: Ordu
Feci ölüm! Kamyondan dökülen kayaların altında kaldı
İş insanına akılalmaz tuzak! 40 bin doları böyle çaldılar!