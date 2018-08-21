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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ali AKSOYER-İdris TİFTİKCİ / DHA
21.08.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Yer İstanbul... Kaçırılan gence işkencenin görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul'da fidye için kaçırılan 21 yaşındaki Suriye uyruklu genci kurtarmak için operasyon düzenlendi. Polisleri karşısında gören fidyeci, suç ortağı kadını bıçakla rehin aldı. 2 saat süren müzakereden sonra 2 fidyeci gözaltına alındı. Zanlıların kaçırdıkları gence yaptıkları işkenceyi kameraya alarak aileye gönderdiği ortaya çıktı. 

Esenyurt'ta 29 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olayda babasına ait cep telefonu dükkanında çalışan Servat Mervan, yolda yürürken yanına yaklaşan bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Bir gün sonra Servat Mervan'ın ailesini arayan bir kişi talihsiz gencin işkence edilirken çekilen videolarını göndererek 50 bin dolar istedi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Talihsiz gencin babasının polise başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine kurtarma ve müzakare timi polisleri yaptıkları incelemede Servat Mervan'ın kaçırıldığı aracın kiralık olduğunu tespit etti. Polis otomobili kiralayan kişiyi tespit ederek peşine düştü.

SUÇ ORTAĞI KADINI 2 SAAT BOYUNCA REHİN ALDI

Kısa süre sonra şüphelinin izi Küçükçekmece'de bulundu. Polis şüpheli Musab E.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Ancak karşısında polisleri gören şüpheli yanında bulunan suç ortağı olan Ela Y.(20)'yi rehin alarak binanın çatısına çıktı. Hem kendisini hem de kadını öldüreceğini söyleyen şüpheli 2 saat boyunca polise direndi. Ancak daha sonra polisler tarafından etkisiz hale getirilen Musab E. ile rehin aldığı suç ortağı Ela Y. gözaltına alındı.

Yer İstanbul... Kaçırılan gence işkencenin görüntüleri ortaya çıktı

KAÇIRILAN GENÇ KURTARILDI

Şüphelinin gösterdiği başka bir evde yapılan aramada kaçırılan Servat Mervan bulunarak kurtarıldı. Şüphelinin yanında bulunan iki kişinin ise polisler gelmeden kaçtıkları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ailesine kavuştuktan sonra ifade veren genç, şüphelilerin kendisine işkence yaptıklarını söylerken, gözaltındaki kadını kullanan şebeke üyelerinin bazı erkeklere de şantaj yaptıklarını iddia etti. Polis bu konuyla ilgili ayrı bir soruşturma açtı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak  cezaevine gönderildi.

İŞKENCEYİ ÇEKİP AİLEYE GÖNDERMİŞLER

Öte yandan kaçırılan gencin önce yardım istediği görüntüler daha sonra işkenceye uğradığı görüntüleri cep telefonuyla çekilerek aileye gönderildiği ortaya çıktı. Görüntülerde gencin tüm yalvarmalarına rağmen zanlıların işkenceye devam ettiği görülüyor.  

"50 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER" 

Olayın ardından emniyete gittiklerini belirten baba Faysal Marvan, “Pazar gecesi 23.00 gibi işten çıkıp kuaföre gidiyor, 23.30'da annesi ile telefon ile konuşuyor, geleceğini söylüyor. Ancak bir daha aradığımızda bir daha haber alamadık. Saat 24.00'ten sonra bize hiçbir haber gelmedi. Sabah da güvenlik kameralarını kontrol ettik. Polise kayıp başvurusu yaptık. Polis aramalarını sürdürdü ama sonuç alamadı. Bir hafta oldu hiç haber alamadık. Ben karakola söyledim, kaçıran kişiler, çocuğumu almam için benden 50 bin dolar fidye istediler" dedi

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Servat Marvan ile en son telefon ile görüşen anne Temem Marvan ise, “Oğlum beni 23.30 gibi aradı, kola istiyoruz dedim. Sonra daha da haber alamadık. Onlar beni aradı, 50 bin dolar para istediler. Eğer vermezseniz diğer çocuğunuzu kaçırırız dediler. Kocam her gün karakola gidiyor ama bir sonuç alamıyor.ö Şeklinde konuştu.

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