Yer İstanbul… Enkazdaki o paralar sonunda bulundu!
İstanbul Kağıthane’de yaklaşık 6 ay önce canlı yayında çöken 4 katlı binanın enkazında kalan ziynet eşyaları aylar sonra sahiplerine teslim edildi. “Hac param evdeydi” diyerek enkaz başında gözyaşı döken 57 yaşındaki Emine Dulkadir’in hac parası da sahibine teslim edildi.
Kağıthane’de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı 22 Nisan 2019 günü yolun bir kısmı ile birlikte çökmüştü. Yaşanan çökmenin ardından tüm televizyonla canlı yayında iken çökme nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen 4 katlı bir binada yıkılmıştı. Binanın yıkılmasının ardından yanındaki bina da yıkılma tehlikesi altında olduğu için ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkılmıştı.
“HAC PARAM KALDI”
Canlı yayında çöken bina ekipler tarafından hızlı bir şekilde boşaltıldığı için bina sakinleri eşyalarını bırakmak zorunda kalmıştı. Binanın boşaltılması sırasında evinde olamayan 57 yaşındaki Emine Dulkadir, günlerce inşaat alanından ayrılmayarak, “Ekmek paramı dahi alamadım. Altınlarım ve hac param evde kaldı. Her şeyi kaymakamlığa bildirdik” demişti.
PARALARI TESLİM EDİLDİ
Binanın ile apartmanı olduğunu ve hemen herkesin paralarını evinde sakladığını söyleyen bina sakinleri ekiplerin kendilerine paralarının teslim edileceği güvencesini alana kadar inşaat alanını terk etmemişlerdi. Bina sakinlerinin ziynet eşyalarının bulunması için inşaat alanında titizlikle çalışan belediye ekipleri, aylarca süren çalışmanın ardından Emine Dulkadir’e ait paraları önceki günlerde buldu. Paraların bulunduğu yeri ve miktarını fotoğraflayan ekipler daha sonra da Dulkadir’in paralarını teslim etti. Uzun süre titizlikle devam eden çalışmalar, Dulkadir ailesi ve diğer bina sakinlerinin paralarının teslim edilmesinin ardından moloz kaldırma çalışmalarına geçildi.
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