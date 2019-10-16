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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER / İSTANBUL
Haber Giriş: 16.10.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Yer İstanbul… Enkazdaki o paralar sonunda bulundu!

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Yer İstanbul… Enkazdaki o paralar sonunda bulundu!

İstanbul Kağıthane’de yaklaşık 6 ay önce canlı yayında çöken 4 katlı binanın enkazında kalan ziynet eşyaları aylar sonra sahiplerine teslim edildi. “Hac param evdeydi” diyerek enkaz başında gözyaşı döken 57 yaşındaki Emine Dulkadir’in hac parası da sahibine teslim edildi.

Kağıthane’de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı 22 Nisan 2019 günü yolun bir kısmı ile birlikte çökmüştü. Yaşanan çökmenin ardından tüm televizyonla canlı yayında iken çökme nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen 4 katlı bir binada yıkılmıştı. Binanın yıkılmasının ardından yanındaki bina da yıkılma tehlikesi altında olduğu için ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkılmıştı.

“HAC PARAM KALDI”

Canlı yayında çöken bina ekipler tarafından hızlı bir şekilde boşaltıldığı için bina sakinleri eşyalarını bırakmak zorunda kalmıştı. Binanın boşaltılması sırasında evinde olamayan 57 yaşındaki Emine Dulkadir, günlerce inşaat alanından ayrılmayarak, “Ekmek paramı dahi alamadım. Altınlarım ve hac param evde kaldı. Her şeyi kaymakamlığa bildirdik” demişti.

Yer İstanbul… Enkazdaki o paralar sonunda bulundu

PARALARI TESLİM EDİLDİ

Binanın ile apartmanı olduğunu ve hemen herkesin paralarını evinde sakladığını söyleyen bina sakinleri ekiplerin kendilerine paralarının teslim edileceği güvencesini alana kadar inşaat alanını terk etmemişlerdi. Bina sakinlerinin ziynet eşyalarının bulunması için inşaat alanında titizlikle çalışan belediye ekipleri, aylarca süren çalışmanın ardından Emine Dulkadir’e ait paraları önceki günlerde buldu. Paraların bulunduğu yeri ve miktarını fotoğraflayan ekipler daha sonra da Dulkadir’in paralarını teslim etti. Uzun süre titizlikle devam eden çalışmalar, Dulkadir ailesi ve diğer bina sakinlerinin paralarının teslim edilmesinin ardından moloz kaldırma çalışmalarına geçildi.

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