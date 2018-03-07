Ä°stanbul'da akÄ±l almaz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼... Tarihi camiyi denizanalarÄ± bastÄ±

1480 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan ve 1 hafta Ã¶nceki ÅŸiddetli yaÄŸmurda bahÃ§esi ve giriÅŸini su basan EminÃ¶nÃ¼â€™ndeki tarihi Ahi Ã‡elebi Camisiâ€™nin sorunuyla bir haftadÄ±r hiÃ§bir yetkili ilgilenmedi. Cemaat durumdan ÅŸikÃ¢yetÃ§i.



Cemaatteki bir kiÅŸi, "Namaza gideceÄŸiz camiye giremiyoruz, ayakkabÄ±mÄ±zÄ± Ã§Ä±karsak, suya girsek, abdestimiz bozulacak, su pis ve deniz suyu. Ne belediye ne anÄ±tlar kurulu ne de vakÄ±flar, hiÃ§bir ilgilenen yok, yazÄ±k gÃ¼nah, halimiz ortada" dediler.



Bu arada denizin hemen yanÄ±ndaki caminin su dolan bahÃ§esine gider borularÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã§ok sayÄ±da denizanasÄ± geldi. BirkaÃ§ gÃ¼ne kadar bahÃ§eye balÄ±klarÄ±n da geldiÄŸini belirten Celil Afgan duruma dikkat Ã§ekmek iÃ§in biriken suya olta attÄ±.



GeÃ§tiÄŸimiz ayÄ±n 28â€™inde yaÄŸan saÄŸanak yaÄŸmurla birlikte caminin bahÃ§esini ve giriÅŸini su basmÄ±ÅŸtÄ±. Camiye gelenler ise sular altÄ±nda kalan bahÃ§eyi geÃ§mek iÃ§in banklarÄ±n Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼mek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.



