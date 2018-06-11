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    Yer: İstanbul... Araç kamerası saniye saniye kaydetti

    İHA
    11.06.2018 - 11:08 | Son Güncelleme:

    Şile otoyolunda makas atarak araçların arasından geçmeye çalışan sürücü, otomobile çarparak kazaya neden oldu. Metrelerce sürüklenen araçlardan biri kontrolden çıkıp duvara çarparak durabildi. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.

    Olay, 14 Nisan Cumartesi günü saat 21.15 sıralarında Şile Otoyolu Dudullu mevkii Şile istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde trafik seyrettiği esnada hafif ticari araç, makas atarak 2 otomobilin arasından geçmek istedi.

    Sürücü araçların arasına girdiği esnada sol şeritte seyreden otomobile çarparak kazaya neden oldu. Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan sürücü duvara çarpıp yola savrulurken, otomobil şoförü de frene basarak durabildi.

    Makas terörü kamerada

    Kaza anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası trafiğin durdurduğu otoyolunda aracın ön tamponu da koparak yola düştü. Aracının durduran bir sürücü tamponu yoldan kaldırırken, makas atan sürücü de aracından inerek etrafta koşmaya başladı. Çevredeki sürücüler kazaya karışan araçların yardımına koşarken, otomobil sürücüsü ise yaşadığı şokla aracından inemedi.

    Etiketler: İstanbul , son dakika , haberler
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