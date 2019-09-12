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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.09.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Yer: İstanbul! 900 yıllık tarihi sarnıç kaderine terk edildi

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İstanbul Fatih'te 900 yıllık sarnıç çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Üst tarafında Evliya Çelebi’nin eğitim gördüğü medresenin de bulunduğu alan kaderine terk edildi. Sarnıcın etrafını, üzerini yabani otlar ve ağaçların kapladığı görüldü.  Tarihçi Mehmet Dilbaz, İstanbul’daki depremlerin etkisiyle yapı çökmüş durumda. Bundan sonra 50 sene bile gitmez." dedi.

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  • Yer: İstanbul 900 yıllık tarihi sarnıç kaderine terk edildi
  • Yer: İstanbul 900 yıllık tarihi sarnıç kaderine terk edildi
  • Yer: İstanbul 900 yıllık tarihi sarnıç kaderine terk edildi
  • Yer: İstanbul 900 yıllık tarihi sarnıç kaderine terk edildi
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İstanbul Fatih’te bir çok tarihi sarnıç yer alıyor. Bunların bazıları kaderine terk edilmiş durumda. Onlardan biride Pantokrator Kilisesi’ne ait olduğu belirtilen 900 yıllık sarnıç. Tarihi yapı çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

Tarihçi Mehmet Dilbaz, Pantokrator Kilisesi yani günümüzdeki Zeyrekhane Camii’nin alt kısmında bulunan Zeyrek Sarnıçlarının devamında bulunan küçük sarnıçlar. Burada toplam 5-6 tane sarnıç olduğu biliniyor. Bu sarnıçların Haliç tarafında olan kısmı terk edilmiş durumda. Burayı İmparator Yannis Komnenos yaptırdı. Bizim için çok önemli bir eşikte imparatorluk yaptı. 1017’deki Malazgirt Savaşı’nın kaybından sonra Bizans’ı yeniden toparlayan kişi. 1204 yılındaki Latin işgaline kadar. İşgalden sonra bu hanedan Trabzon’a gidiyor ve Trabzon Rum İmparatorluğu’nu kuruyorlar. Yannis bu sarnıçları yaptırdığı zaman, bu günümüzdeki Süleymaniye Külliyesi gibi burasıda Bizans için önemli bir külliyeydi. Külliyeye ait bazı önemli eğitim bölümlerinin alt kısmında da sarnıçlar vardı" diye konuştu.

EVLİYA ÇELEBİ’NİN DE MEDRESE EĞİTİMİ GÖRDÜĞÜ BİLİNİYOR"

Dilbaz, Yapım tarihi 1150-1156 olarak tahmin ediliyor. Yani 12. yüzyıl yapısı yaklaşık 900 yıllık bir sarnıç grubundayız. Burası Fil Yokuşu’nun hemen alt kısmında olan bir yer. Bulunduğumuz yerin ön kısmında Namık Kemal’in dedesinin evi vardı. Namık Kemal burada üniversite eğitimini tamamlamıştı. Ayrıca bu yokuşun üstünde Evliya Çelebi’nin de medrese eğitimi gördüğü biliniyor. Bizim için önemli 2 büyük karakterin yaşadığı bir bölge. Burada Osmanlı döneminde büyük konaklar vardı. Konakların kuyularında, sarnıçların içinde sular çekiliyordu. Bazı anlatılan hikayelerde kuyunun içinde balık yaşıyor gibi söylentilerden sonra bunların sarnıç ortaya çıkmıştı" şeklinde konuştu. Mehmet Dilbaz, Buradaki Bizans dönemi yapıları Pantokrator Kilisesi’nin devamıydı. Pantokrator Kilisesi günümüzde restore edilen Zeyrek Camii’nde itibaren Haliç’e kadar inen bir yapılar grubuydu. Aşağı kısmındayız. Bizans döneminde bunların üzerinde eğitim kurumları, papaz yapıları ve dini bazı yapılar, aş evleri vardı. Onların da su ihtiyaçları, o dönemde kuşatmalar çok ve su kaynakları kısıtlı olduğu için sarnıçlar inşa edildi. Her büyük yapı grubunun altında birden fazla sarnıç var. Zeyrek Camii’nin tam altında, günümüzde restorasyonu henüz tamamlanmamış olan Büyük Zeyrek Sarnıcı var" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA 50 SENE BİLE GİTMEZ"

Dilbaz, sarnıcın ilk inşa edildiği şeklinde durduğunu belirterek, Bizans döneminde bir iki onarım gördüyse görmüştür. Osmanlı döneminde hiçbir onarım görmedi. Zamanın ve doğa şartlarının, depremlerin etkisiyle git gide çöküyor. Bu yer seviyesinde değil. Aslında biraz daha yüksekteydi. İstanbul’daki depremlerin etkisiyle yapı çökmüş durumda. Bundan sonra 50 sene bile gitmez. Çünkü bir büyük depremde Allah muhafaza bu yapı grubu tamamen çöker. Çok büyük bir sanatla yapılmış fakat hiçbir bakım, onarım restorasyon görmediği için çökmeye mahkum durumda" ifadesini kullandı.

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Son 24 saatte ne oldu? (12.09.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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