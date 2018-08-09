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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
09.08.2018 - 14:53, Son Güncelleme:

Yer Gaziosmanpaşa… 'Çığlık' maskeleri ile dehşet saçtılar!

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yüzlerinde çığlık maskeleri ile dehşet saçan soyguncuların kimliği belirlendi. Yakalanan şahısların “PKK terör örgütü üyeliğinden” suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

Gaziosmanpaşa’da önceki gün yüzlerindeki çığlık maskeleri ve ellerindeki silahlarla bakkal soyan, kendilerini kovalayan bakkal dükkanı sahibi Eyüp Tuna’yı ayağından, komşusu Ali Yavuz’u da göğsünden vuran 4 şüpheli ile onlara yardım eden iki kişiyi yakalamak için  polis ekipleri bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Bakkal dükkanının kamera görüntülerinde yüzlerinde “çığlık” maskesi bulunan 4 şüpheli tespit edilemedi. Gaziosmanpaşa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasını belirledikleri aracın önceki görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, araçtaki şüphelilerin olay öncesi benzin aldığını tespit etti. Benzin istasyonundaki kameralardan şüphelilerin kimliklerini belirleyen polisler harekete geçti. Ekipler ilk aşamada bakkal Eyüp Tuna’yı ayağından vuran, komşusu Ali Yavuz’u ise göğsünden vurarak ağır yaralayan şüpheli Abdulkadir Haluk Aras’ı (21) yakaladı. Daha sonra kameralardan tespit edilen araç şoförü Baver Y. yakalandı. Yapılan incelemelerde aracı temin ettiği belirlenen Eyüp Bozkurt da saklandığı evde gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede şüphelilerden üçünün soygun yaptıkları bakkalın yakınında oturdukları tespit edildi.

Gaziosmanpaşa Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahısların “PKK terör örgütü üyeliğinden” suç kayıtlarının olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler ise ifadelerinde suçlamaları kabul etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde şüphelilerin yüzlerindeki maskeleri Arnavutköy’de hediyelik eşya dükkanından aldıkları belirlendi. Olay sonrası şüpheliler Sultangazi’de boş bir arazide maskeleri yaktıklarını anlattı.  Kimlikleri tespit edilen diğer 3 şüpheli aranıyor. Yakalanan üç şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından “nitelikli yapma ve kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçlarından adliyeye sevk edildi.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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