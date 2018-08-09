Yer Gaziosmanpaşa… 'Çığlık' maskeleri ile dehşet saçtılar!
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yüzlerinde çığlık maskeleri ile dehşet saçan soyguncuların kimliği belirlendi. Yakalanan şahısların “PKK terör örgütü üyeliğinden” suç kayıtlarının olduğu belirlendi.
Gaziosmanpaşa’da önceki gün yüzlerindeki çığlık maskeleri ve ellerindeki silahlarla bakkal soyan, kendilerini kovalayan bakkal dükkanı sahibi Eyüp Tuna’yı ayağından, komşusu Ali Yavuz’u da göğsünden vuran 4 şüpheli ile onlara yardım eden iki kişiyi yakalamak için polis ekipleri bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Bakkal dükkanının kamera görüntülerinde yüzlerinde “çığlık” maskesi bulunan 4 şüpheli tespit edilemedi. Gaziosmanpaşa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasını belirledikleri aracın önceki görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, araçtaki şüphelilerin olay öncesi benzin aldığını tespit etti. Benzin istasyonundaki kameralardan şüphelilerin kimliklerini belirleyen polisler harekete geçti. Ekipler ilk aşamada bakkal Eyüp Tuna’yı ayağından vuran, komşusu Ali Yavuz’u ise göğsünden vurarak ağır yaralayan şüpheli Abdulkadir Haluk Aras’ı (21) yakaladı. Daha sonra kameralardan tespit edilen araç şoförü Baver Y. yakalandı. Yapılan incelemelerde aracı temin ettiği belirlenen Eyüp Bozkurt da saklandığı evde gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede şüphelilerden üçünün soygun yaptıkları bakkalın yakınında oturdukları tespit edildi.
Gaziosmanpaşa Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahısların “PKK terör örgütü üyeliğinden” suç kayıtlarının olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler ise ifadelerinde suçlamaları kabul etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde şüphelilerin yüzlerindeki maskeleri Arnavutköy’de hediyelik eşya dükkanından aldıkları belirlendi. Olay sonrası şüpheliler Sultangazi’de boş bir arazide maskeleri yaktıklarını anlattı. Kimlikleri tespit edilen diğer 3 şüpheli aranıyor. Yakalanan üç şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından “nitelikli yapma ve kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçlarından adliyeye sevk edildi.
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