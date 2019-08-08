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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
08.08.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Yer Gaziantep... Doktora dehşeti yaşattı

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Gaziantep'te, kendisine sağlık raporu vermediği gerekçesi ile göz doktoru Kutlay Kandemir'i bacağından bıçaklayıp kaçan Hasan M. (43) yakalandı. Adliyeye sevk edilen Hasan M., olayın 6 ay önce olduğunu öne sürerek, "Psikiyatri hastasıyım. Olay 6 ay önce oldu" dedi.

Salı günü 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sağlık raporu almaya gelen Hasan M., raporu vermediği için göz doktoru Kutlay Kandemir ile tartışarak hastaneden ayrıldı. Hasan M., mesai bitiminde otoparkta doktor Kutlay Kandemir'i beklemeye başladı.

Hasan M., aracının yanına gelen Kutlay Kandemir'in arkasından yaklaşıp, bacağından bıçakladı. Kandemir kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen meslektaşları ilk müdahaleyi yaparak Kandemir'i acil servise kaldırdı.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Hasan M.'yi İstiklal Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Hasan M. adliyeye sevk edildi.

Psikolojik rahatsızlığı olduğunu söyleyen Hasan M., burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben psikiyatrik hastayım. Beni oradan kovdu, beni kovamaz. Olay 6 ay önce oldu" diyerek, Kandemir'i 6 ay önce bıçakladığını hatırladığını ifade etti. Hasan M., adliyeye sevk edildi.

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