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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.09.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Yer Eskişehir... Dehşet anlarını anlattı

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Eskişehir’de, 15 yerinden bıçaklanan Öznur Sazlar sığındığı işyeri çalışanları olay anını anlattı. Sinan Ayaz, “İlk başta panikledik, ne oluyor ne bitiyor diye ama ben hemen müdahale ettim. Sonra da arkadaşlarım yardıma geldi, arkaya doğru götürdük. Kanayan yerlerine tampon yaptık sonra ambulansı çağırdık” dedi.

Eskişehir’de boşanmak üzere olduğu eşinin saldırısına uğrayarak 15 yerinden bıçaklanan Öznur Sazlar’ı kurtaran işyeri çalışanları o anları anlattı. Çocuğunun uyuduğu esnada cani koca H.S., eşine arkadan saldırarak çığlıkları duyulmasın diye banyoya soktu. Bu esnada bıçak darbelerini vuran H.S., banyonun kapısını kapmaya çalışsa da yaralı kadın ayaklarıyla direnerek kapının kapanmasını engelledi.

Cani kocanın bir anlık durgunluğundan faydalanıp, son gücüyle kendini dışarı atan kadın, bir yandan kanayan yerlerine elleriyle tampon yaparken bir yandan da yardım aradı. Kanlar içinde evinin yakınında bulunan bir tantuniciye sığınan Sazlar, buradaki çalışalar tarafından korunarak dükkânın arka tarafına götürüldü.

Çalışanlar, Sazlar’ın vücudundaki kanayan bölgelere tampon uygulayarak kan kaybını engellemeye çalıştı. Ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber veren gençler, H.S.’nin tekrar saldırma ihtimaline karşı dükkân önünde bekledi.

“KANAYAN YERLERİNE TAMPON YAPTIK SONRA AMBULANSI ÇAĞIRDIK”

Olay gecesini anlatan Tantuni Ustası Sinan Ayaz, Öznur Sazları’ın kanlar içinde dükkâna girdiğinde paniklediklerini belirterek, “Saat gece 00.30-01.00 gibiydi, ben tezgahta çalışıyordum. Akşam kimse dışarıda olmadığında durgunluk vardı.

Herkes erken evin gider. Bir baktım giriş kapısından Öznur hanım girdi, her tarafı kanlar içerisindeydi. Tabi ilk başta panikledik, ne oluyor ne bitiyor diye, ama ben hemen müdahale ettim. Sonra da arkadaşlarım yardıma geldi, arkaya doğru götürdük. Kanayan yerlerine tampon yaptık sonra ambulansı çağırdık. Yani gerçekten yardım ettiğimize inanıyorum. Kötü bir durumdu gerçekten. Elimizden geleni yaptık. İnşallah neticesinde adalet yerini bulur, suçlular gereken cezayı alır” ifadelerini kullandı.

“CEZALAR CAYDIRICI OLSUN, CEZALAR CAYDIRICI OLMADIĞI İÇİN İNŞALAR SUÇ İŞLEMEYE DAHA MEYİLLİ OLUYOR”

Ayaz, saldırıda bulunan kocanın ilk duruşmada serbest bırakılmasıyla ilgili de konuşarak, “Bırakılması çok enteresan. Sonuçta ortada bir suç var, suçlu var eksik olan adalet. O da sağ olsun toplumumuzun sağduyusu, vicdanlı ve merhametli bir şekilde davranması sonucu gereken yapılmış tekrar yakalama kararı çıkarılmış duyduğuma göre. İnşallah bütün kadın arkadaşlarımız gereken adaleti görür, kimse zulmetmez.

Gerçekten üzüldük suçlunun dışarıda olmasında dolayı. Ama duyduğum haberlere göre yakalama kararı çıkarılmış. Gereken yapılsın, insanlar suç işleyip sonradan tekrar dışarıda gezip istediğini yapamasın. Cezalar caydırıcı olsun, cezalar caydırıcı olmadığı için inşalar suç işlemeye daha meyilli oluyor” diye belirtti.

“DAHA FAZLA KAN KAYBETMESİN DİYE AYAĞINI KEMERLE BAĞLADIM”

İşyeri yöneticisi olan Alparslan Enes ise, Sazlar’ın kan kaybını engellemek amacıyla kemerle ayağını bağladığını söyleyerek, “Öznur hanım geldiğinde her tarafı kan içindeydi ayağında kolunun altında, boynunda bıçak darbeler vardı. Daha fazla kan kaybetmesin diye ayağını kemerle bağladım daha sonra ambulansı aradık. Korktuk yani sonuçta o bir anne, bir kadın sonuçta üzüldük” şeklinde konuştu.

“ÖLÜNCE Mİ HER ŞEY SONUCA BAĞLANACAK”

Ayrıca Enes, “İnsanlar evlenebilir, ayrılabilir de yani bunlar çok doğal şeyler artık. Hani öldürmek, yaralamak anlamsız. Her şeyden evvel o insan bir defa. Serbest bırakılması normal geliyor artık, adalet yok bu ülkede. Ya ölseydi o bayan? Ölünce mi her şey sonuca bağlanacak. Ölecek gidecek, evladı kalacak arkada. Üç gün ağlayacaklar ondan sonra herkes hayatına devam edecek” dedi.

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