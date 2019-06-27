Yer Eskişehir… 50 yıldır görülmüyordu…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYer Eskişehir… 50 yıldır görülmüyordu…
GeriGündem Yer Eskişehir… 50 yıldır görülmüyordu…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ESKİŞEHİR (İHA)
27.06.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Yer Eskişehir… 50 yıldır görülmüyordu…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yer Eskişehir… 50 yıldır görülmüyordu…

Eskişehir'de en son 1970'li yıllardan önce görülen Siraz balığı tekrar Porsuk Çayında görüldü.

Porsuk Çayında uzun süredir görülmeyen Siraz balığı, bu ay yeniden kendini gösterdi. Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş, yaklaşık 50 yıldır Eskişehir'deki Porsuk Çayında görülmeyen balık çeşidinin tekrar ortaya çıkmasının Porsuk Çayının eskisi gibi temiz olmaya başlamasından kaynaklandığını belirtti. Demirtaş, "Siraz balığı yıllar önce Porsuk Çayının kendi balıklarından biriydi, barajda da görülürdü. Eskişehir'de en son 1970'li yıllardan önce görülmüştü. On yıllardır görülmeyen 42 santimetre gibi ciddi boyutlardaki bir Siraz balığı bu sene Porsuk'ta görüldü. Geçen haftalarda yaptığımız yarışmada yakalandı" dedi.

"Ortaya çıkışı Porsuk Çayının temiz olduğunun göstergesi"

Siraz balığı hakkında bilgi veren Demirtaş, yıllar sonra tekrar görülen balık türünün temiz sularda yaşadığını belirterek, "Siraz balığının vücudu uzun ve mekanik şekillidir. Genellikle akarsuların hızlı aktığı, taşlı ve kumlu kesimlerinde de yaşamasına karşın, rakımları yüksek olan soğuk sularda ve göllerde yaşayan bir balıktır. Akarsuların taşlı kısımlarında avlanabilen bir balık olduğundan dolayı alabalık gibi temiz suyu seven bir balık. Porsuk'ta çıkması Porsuk Çayının da temiz olduğunun göstergesi" ifadelerini kullandı.

"Bizim düzenlediğimiz yarışma sırasında ortaya çıktı"

Boyutu itibariyle yıllar sonra ilk kez kendi yarışmalarında görülmesinin güzel olduğunu ifade eden ESBALDER Başkanı Demirtaş, "Bizim düzenlediğimiz yarışma içindeki Tatlı Su Kefali kategorisinde yarışma sürerken 42 santimetre boyuna kadar gelmiş Siraz balığı denk geldi. Bu boyutuna rağmen kategoriye girmediği için balığı tutan sporcumuz ödülü alamadı. Çünkü Tatlı Su Kefaline attığı oltaya Siraz balığı denk geldi. Kategori dışı olduğundan da fotoğraflandı, geri hemen suya iade edildi. Bu boyutlarda yıllar sonra ilk kez görüldüğü yerin bizim yarışmamız olması da ayrı bir güzel nokta" şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Esenler otogarında akılalmaz olay! Genel müdür şokta...
Sosyal dehşet! İnternette başlayan tartışma parkta ölümle bitti
Tepki çeken olay! Böyle vicdansızlık görülmedi
Ümraniye'de dehşet anları! Polisten kaçtı yayaların arasına daldı...