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Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)
Haber Giriş: 03.01.2020 - 15:55,Son Güncelleme:/

Yer Elazığ... Ortalık bir anda karıştı

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ELAZIĞ’da iki grup arasındaki sopalı kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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  • Elazığda iki grup arasında sopalı kavga
  • Elazığda iki grup arasında sopalı kavga
  • Elazığda iki grup arasında sopalı kavga
  • Elazığda iki grup arasında sopalı kavga
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Öğle saatlerinde Yeni Mahalle Geçer Sokakta iki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgayı görenler durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle taraflar dağıldı ve kavga sona erdi.

Bu anlar orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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