Yer: Elazığ... Gizemini koruyor, hiç kimse bilmiyor

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Şenpınar Mahallesi mevkiinde bulunan 50 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki devasa çukur gizemini koruyor. Tarlaların ortasında bulunan ve halk tarafından ‘Kup’ adı verilen çukur görenleri hayrete düşürüyor. Çukurun nasıl ve ne zaman oluştuğu bilinmezken, meteor düşmesi veya toprak çökmesi sonucunda oluştuğu iddia ediliyor.

Şenpınar Mahallesi'nde büyük bir çukur olduğunu belirten İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu, “Kup çukuru diyoruz. Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir çukur. Hatta dedelerimizden kalan rivayetler var. Kimi meteor çukuru kimi obruk diyor. Ama gizemini koruyor. İlçe kaymakamımız sağ olsun bu konuyla ilgili hassas. Hatta sakin şehir projemizle ilgili tarihi ve turistik gezilebilecek yerlerin başında gelen bir yer. Çok da ilgi çeken bir yer. Gizemini koruduğu için de ayrı bir güzelliği var. Orayı da turizme kazandırdık” dedi.

Çukurun erozyonla biraz daha dolduğunu dile getiren mahalle sakinlerinden Saim Bozkurt ise, “Bizim zamanımızda daha derindi. Büyüklerimiz buraya meteor taşının düştüğünü söylüyorlar. Başka türlü böyle bir çukurun olma şansı ne derece. Zamanla etrafında kendiliğinden biten ağaçlar var. Aşağıda ki çamları abilerimiz dikmiş. Keban barajı yapıldığı zaman yetkiler buraya gelmiş ve araştırma yapmışlar. Hatta sondaj vurmuşlar ama herhangi bir bulguya rastlamamışlar. Babalarımız, dedelerimiz de bilmiyor. Onların zamanında da bu çukur varmış" diye konuştu.

Keban Barajı yapımı sırasında çukurda sondaj yaptıklarını aktaran mahalle sakinlerinden Selehattin Serttaş'da, “Herhangi bir bulgu, taş ve başka bir şey bulamadılar. Hatta sondaj yaptıklarında su bile çıktı. Onun haricinde bizde başka bir bilgiye sahip değiliz. Çocukluk yıllarımızda burası bize eğlence yeriydi” şeklinde konuştu.



