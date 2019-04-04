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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA)
04.04.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Yer: Dolmabahçe... Tepki çeken görüntü

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Yer: Dolmabahçe... Tepki çeken görüntü

İstanbul Beşiktaş'ta bir grup patenli gencin, tutunmak istediği otomobilin sürücüsü direksiyonu gençlerin üstüne kırdı. Büyük tehlike atlatan patenciler daha sonra bir cipe tutunup yolculuk yaparak tehlikeli oyunlarına devam ettiler.

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  • Dolmabahçede tepki çeken görüntü
  • Dolmabahçede tepki çeken görüntü
  • Dolmabahçede tepki çeken görüntü
  • Dolmabahçede tepki çeken görüntü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Beşiktaş Dolmabahçe'de Vodafone Park'ın yanından geçen Kadırgalar Caddesi'nin köşesinde bekleyip gelen araçlara tutunup yolculuk eden genç patenciler hem kendileri hem de sürücüler için tehlikeye yol açtı. Patenciler önce caddenin köşesinde motosiklete tutunmak istedi. Motosiklet sürücüsü durmayıp gençlerin tehlikeli isteğini karşılıksız bıraktı.

KASK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİLER

Daha sonra yoldan geçen bir otomobile tutunan gençler, otomobil sürücüsünün direksiyonu patencilerin üzerine kırmasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Büyük tehlike atlatan patenciler atlattıkları olaydan ders almadı. Bir genç yine aynı noktadan geçen bir taksiye tutunarak pateniyle ilerledi. Altı genç durdurdukları bir cipe tutundu.

Cip sürücüsü de patencilerin bu tehlikeli yolculuğuna ortak oldu. Yaklaşık 50 kilometre hızla giden cipe tutunarak ilerleyen geçler yol ortasında tek tek aracı bırakarak ilerledi. Hem kendilerini hem de diğer sürücüleri büyük tehlikeye atan patenciler bu oyunlarının ardından ters yönde ilerleyerek gözden kayboldu.

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