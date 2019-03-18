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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.03.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Yer Diyarbakır... 3'ü kadın 3'ü erkek 6 kişi tarafından kaçırıldı!

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Yer Diyarbakır... 3'ü kadın 3'ü erkek 6 kişi tarafından kaçırıldı!

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dershaneye giden 17 yaşındaki Zeynep Eken, iddiaya göre dershane çıkışı 3'ü kadın 3'ü erkek 6 kişi tarafından kaçırıldı. Bu tarihten beri kardeşlerinin bulunması için çalmadık kapı bırakmayan Eken ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, dershane çıkışı 6 kişi tarafından kaçırılan 17 yaşındaki Zeynep Eken’den 21 gündür haber alınamıyor. Zeynep’in bulunması için çalmadık kapı bırakmayan Eken ailesi, kardeşlerinin bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

Geçtiğimiz yıl liseyi bitiren Zeynep Eken, bu yıl üniversite sınavlarına hazırlanmak için ablası Hanife Eken ile birlikte bir dershaneye kaydoldu. Üniversite eğitimi almayı çok isteyen Eken, yaklaşık 6 ay boyunca derslerini ihmal etmedi. 18’ine girmesine az bir zaman kalan Zeynep Eken, iddiaya göre 21 gün önce dershanesinin önüne gelen 6 kişi tarafından kaçırıldı. Eken’in ailesi, o günden beri çalmadık kapı bırakmamasına rağmen kardeşlerine bir türlü kavuşamadı. Kaçırıldıktan bir hafta sonra 3 ablası tarafından görülen Zeynep Eken’in bulunmasını isteyen aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Yaşadıkları durum ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Zeynep’in ağabeyi Ramazan Eken, kardeşinin geçen sene liseyi bitirdiğini, bu sene üniversite sınavlarına hazırlanması için dershaneye kaydolduğunu söyledi. Ramazan Eken, “Eğitim gördüğü dershane önünde aldığımız duyumlara göre, iki arabayla gelen 3 kadın ve 3 erkek tarafından kaçırıldı. 21 gündür haber alamıyoruz. Tüm kolluk kuvvetlerine söylememize rağmen hiçbir sonuca ulaşamadık. Bütün mercilere sesleniyorum, vicdan sahiplerine sesleniyorum gören, duyan veya herhangi bir şey bilen varsa Allah rızası için bir an önce bunun bize ulaştırılmasını rica ediyorum” dedi.

“KENDİ RIZASI İLE GİTMİŞSE KONUYU KAPATACAĞIZ”

Kız kardeşinin kimler tarafından kaçırıldığını bildiklerini kaydeden Ramazan Eken, şöyle konuştu:

“Bundan 13 gün önce, kardeşimin kaçırılmasından 8 gün sonra elçi eşliğinde 3 kız kardeşim kaçıranlarla görüştü. Bizim bir şartımız vardı, odada kimse olmadan kız kardeşimizle görüşmek istedik. Eğer kendi rızası ile gitmişse bu konuyu kapatacaktık ama değilse alıp gelecektik. Ne yazık ki bizi oyuna getirdiler, 8-10 adam kardeşimin başında durmuş kıza dayatmalarla konuşturmaya çalıştılar. Evet desen de hayır desen de bu olay bitmiştir dediler. Bunu emniyete, savcılığa bildirdim, gereğinin yapılmasını, kız kardeşimin bulunmasını ve bize teslim edilmesini istiyorum. Kız kardeşimizin nerede olduğunu bilmiyoruz, haber alamıyoruz, ölümü sağ mı ondan bile şüpheliyiz artık.”

EN SON ABLASI İLE KONUŞUP DERSHANEDEN ÇIKMIŞ

Zeynep Eken’in ablası Adalet Bıçak ise Zeynep’in zorla kaçırıldığını ve onu gördüklerinde şok geçirdiklerini söyledi. Bıçak, “Neredesin Zeynep bizi duymuyor musun, biz senin zorla kaçırıldığını biliyoruz. Ben senin yanına geldim, bütün her şeyi gördüm, kardeşim ben seni suçlamıyorum, ne zaman gelirsen kapım sana açıktır, yeter ki gel” diye konuştu.

Zeynep’in ablası Hanife Eken de en son geziye gittikten sonra kardeşinin yanına geldiğini ve kendisi ile sohbet ettiğini söyledi. Hanife Eken, “En son biz geziye gitmiştik, kardeşim benim yanıma geldi, sınıfıma geldi, benimle konuştu geziye gidip gitmediğimizi sordu. Daha sonra ek dersleri vardı ve sınıfına girdi. Bu konuşmadan sonra onu göremedim ve bulamadım. Ardından onunla görüşmeye gittiğimizde bana sarılmadı, elini tuttum elini sıktım ve hiçbir şey hissetmedi. Ben onun en yakınıydım, arkadaşı, kardeşiydim benimle konuşmadı bile. Tepkisizdi, onlardan çok korkuyordu, ne olur kardeşimi bulup bize teslim edin” şeklinde konuştu.

 

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